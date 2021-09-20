السفير البلغاري يشيد بـ”نضج الديمقراطية المغربية”

هبة بريس

أكد سفير جمهورية بلغاريا بالمغرب، بالمن تزولوف، اليوم الاثنين بالرباط، أن المشاركة القوية في الاقتراع الثلاثي ليوم ثامن شتنبر تعكس “نضج الديمقراطية المغربية “.

وقال السفير البلغاري، في تصريح للقناة الإخبارية ( إم24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثات أجراها مع المدير العام للوكالة، السيد خليل الهاشمي الإدريسي، إن اللقاء شكل مناسبة لتهنئة الشعب المغربي على حسن سير الاقتراع الثلاثي ليوم ثامن شتنبر، مشيدا بتطلعات الشعب المغربي لديمقراطية قوية ومستدامة.

كما أشاد الدبلوماسي البلغاري ب”النجاح الكبير” الذي عرفه تنظيم انتخابات 8 شتنبر بالمغرب، مبرزا أن الملاحظين الدوليين أجمعوا على التنويه بالشفافية والهدوء والصرامة التي ميزت جميع محطات هذه الاستحقاقات.

وبعدما أعرب عن إعجابه بإجراء انتخابات 8 شتنبر بشكل ديمقراطي، أكد سفير بلغاريا بالرباط استعداد بلاده للتنسيق مع الحكومة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات “الجيدة جدا” التي تجمع بين البلدين.

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