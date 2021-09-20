اجتماع مرتقب بين أخنوش وبركة ووهبي لتوزيع الحقائب الوزارية

هبة بريس - الرباط

كشف مصدر مطلع، أنه يرتقب انعقاد اجتماع ثلاثي بين كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، مساء يومه الاثنين بالرباط.

وذكر ذات المصدر، أن الاجتماع سيخصص للاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

هذا ويشار الى أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وافق السبت المنصرم على دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، من خلال مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي.

وأبرز المجلس الوطني، في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية التي عقدت عن طريق التناظر المرئي، أن موافقته ودعمه لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة جاءت تجاوبا مع العرض الذي قدمه للحزب ، عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين.

وفوض المجلس الوطني لنزار بركة ،الأمين العام لحزب الاستقلال،بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، تدبير المفاوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة.

من جهته، قبل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة، المشاركة في حكومة اخنوش المقبلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان، على “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه”.

واعطى برلمان البام للأمين العام عبد اللطيف وهبي الضوء الاخضر لتدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ودعاه إلى تمثيل الحزب داخلها، عبر المشاركة الشخصية في تركيبتها المقبلة.

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