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الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا “غير مقبولة”

2021-09-20 / 5:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا، غير مقبولة ونريد أن نعرف السبب”.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

من جهتها، اتهمت فرنسا أستراليا بـ”طعنها في الظهر”، كما اتهمت الولايات المتحدة بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واستدعت فرنسا سفيريها في كل من أستراليا والولايات المتحدة، للتشاور، على خلفية الأزمة.

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‫2 تعليقات

  1. ومرة أخرى تضامن الاتحاد الأوربي مع دوله الأعضاء لكن هذه المرة الضربة قوية ومن خصم أقوى لنرى تطورات القضية فيما تبقى من الايام

  2. يقول المثل المغربي اش عند ما يدير الميت قدام غسالو”
    لا الاتحاد الأوروبي وولا فرنسا تستطيع تخطي خط التنديد و الشجب!!
    هذا هو الفرق بين التعامل مع دول العالم …و دول عظمى!!
    و فرنسا و غيرها من الدول الاوروبية تعرف حجمها، و ان كان لابد فان ما وقع وضعها في حجمها!

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