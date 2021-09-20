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تسجيل 693 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-20 / 4:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 693 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 920.374 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة ليصل العدد إلى 13.958.

كما تم التأكد من 3335 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 885.490.

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‫6 تعليقات

  3. الحمدلله ان المغرب تخطى مرحلة الخطر اي(الخط الأحمر وأنتقل الى الخط البرتوقالي .ونتمنى له الوصول إلى الخط الأخضر باذن الله.لقوله تعالى (كن فيكون).

  5. نريد فتح المساجد لصلاة الفجر والعشاء . لأن والحمدلله بدأت الاصابات والوفيات تنخفض . ولذالك يجب على الحكومة الجديدة ان تقوم على الفور بفتحهم.ولكم واسع النظر…..

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