تسجيل 693 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 693 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 920.374 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة ليصل العدد إلى 13.958.

كما تم التأكد من 3335 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 885.490.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0