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خلال غشت.. ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والزيوت والمحروقات

2021-09-20 / 4:30 مساءً
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هبة بريس

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 0,8% خلال شهر غشت 2021 ، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة .

وأضافت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر غشت 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى لتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2,0% ، وانخفاض المواد الغذائية ب 1,0%، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة لقطاع “المواصلات” ، وارتفاع قدره 6,1% بالنسبة لقطاع “النقل”.

وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2021، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4% ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4% . وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2021 همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,0% و “اللحوم” ب 2,3% و “السمك وفواكه البحر” ب 1,7% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5 %.

وعلى عكس من ذلك، أضاف المصدر ذاته ، ارتفعت أثمان “الفواكه” ب 2,8% و”الزيوت والذهنيات” ب 1,1%و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2%. اما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم أساسا أثمان “المحروقات” ب 0,5%.

وبالنسبة للمدن فأهم الارتفاعات للرقم الاستدلالي سجلت بأكادير بنسبة 1,0% متبوعة بالحسيمة ( 0,9%) والرشيدية ( 0,6% ) ومراكش (0,5%) و طنجة (0,4%). بينما سجلت الانخفاضات بكل من القنيطرة بنسبة 0,7% والرباط و سطات ب 0,4% وفاس وآسفي ب 0,2%.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2021 ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021 و ب 1,7% بالمقارنة مع شهر غشت 2020 .

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‫10 تعليقات

  2. الطبقة البرجوازية لايهمها الزيادة أو النقصان فهي متمتعة في حياتها لايهمها المسكين يتعذب للحصول على لقمة العيش وان يعيش عيشة الرفاهية.

  4. إن إسقاط الحكومة السابقة كانت ضرر على المسكين في معيشته ولهب أمواله ولكن نحمد الله على هذه الحكومة الجديدة التي ستراعي حالة الفقير وتهتم بمشاكله وهمومه في الحياة ونتمنى ذالك

  5. الم يحركوا ساكنا من أجل حماية المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته . حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  7. يجب عليهم ألا يتكلمون عن الزيادات في هذه المواد الغذائية او المحروقات في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها الفقير بسبب كورونا .

  10. لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ألم يراعوا لمعيشة الفقير المتدهورة .والقدرة الشرائية التي تفوق راتبه لذا يجب على الحكومة الجديدة أن تضع النظر في هذه الزيادات….

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