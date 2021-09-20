لمرابط: موجة متحور “دلتا” بالمغرب في منحى تنازلي منذ 5 أسابيع

هبة بريس

ذكر منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط، أن الموجة الحالية المتعلقة بمتحور “دلتا” باشرت منحى تنازليا منذ خمسة أسابيع.

وأشار لمرابط، في منشور قصير نشره على حسابه الخاص بموقع (LinkedIn)، بخصوص الحالة الوبائية لفيروس كوفيد-19 بالمملكة، أن “هذا التحسن من المنتظر أن يستمر خلال الأسبوع المقبل، ما لم يحدث تحول مفاجئ”، مردفا أن “المغرب يمر من المستوى الأحمر إلى المستوى البرتقالي”.

وأبرز المسؤول أنه بعد ثمانية أسابيع متتالية من عدد مرتفع للإصابات بالفيروس، (مستوى خطر أحمر)، مر المغرب إلى المستوى المعتدل للعدوى بالفيروس (مستوى خطر برتقالي)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ثلاث جهات بالمملكة صارت في المستوى الأخضر، وخمس جهات في المستوى البرتقالي، فيما تظل أربع جهات في المستوى الأحمر.

وبخصوص معدل الوفيات، أوضح لمرابط أنه تراجع هذا الأسبوع بنسبة 23 في المئة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تسجيل ما مجموعه 1.039 حالة حرجة خلال هذا الأسبوع أيضا.

وأبرز من جهة أخرى أن “معدل الاختبارات المسجلة هذا الأسبوع، على المستوى الوطني، بلغ 392 اختبار عن كل 100.000 نسمة”، معتبرا أن هذا المعدل “يتماشى مع التوصيات الدولية، التي تشترط على الأقل 300 اختبار عن كل 100 ألف نسمة أسبوعيا”.

وأشار لمرابط كذلك إلى أن عدد الحالات الأسبوعية في تراجع مستمر: “41 حالة عن كل 100 ألف شخص، بعدما بلغت ذروتها (181 حالة عن كل 100 ألف شخص) ما بين الثاني والثامن من غشت الماضي”.

وحسب لمرابط دائما، فإن نسبة تكاثر فيروس كوفيد-19، إلى حدود 19 شتنبر 2021، بلغت 0.91 (0.01 -/+)، بينما تواصل نسبة الحالات الإيجابية تراجعها (10.33 في المئة)، وهي النسبة الأكثر انخفاضا منذ تسعة أسابيع.

وخلص لمرابط على أهمية التلقيح، والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وكذا الاحترام الصارم للبروتوكول الوطني للعلاج.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0