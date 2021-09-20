الناظور.. انتخاب الاتحادي سليمان ازواغ رئيسا للمجلس الجماعي

هبة بريس : وجدة

انعقدت صباح اليوم الاثنين 20 شتنبر الجاري بمقر جماعة الناظور، جلسة إنتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المسير والكاتب ونائبه.

وحصل سليمان أزواغ من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على 21 صوتا ليكون بذلك رئيسا جديدا لجماعة الناظور، في ما حصل منافسه الثاني رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة على 16 صوتا، كما سجل انسحاب سعيد الرحموني عن حزب التجمع الوطني للأحرار من المنافسة على الرئاسة.

وبعدها، تم انتخاب لائحة المكتب المسير على الشكل التالي :

الرئيس : سليمان أزواغ.

النائب الأول : ياسر التزيتي.

النائب الثاني : محمد المنتصر.

النائب الثالث : محمد بلكاسم

النائب الرابع : محمد الصادقي.

النائبة الخامسة : سعيدة بلخير.

النائبة السادسة::خديجة أحمادوش.

النائبة السابعة : عليا أمختاري.

كاتب المجلس : محمد أمين جدي

نائبه : ميمون بوشيخ.

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