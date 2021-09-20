في لقاء مع بوريطة.. نائب أوروبي: المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي

هبة بريس

أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أندري كوفاتشيف، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب شريك “بالغ الأهمية” للاتحاد الأوروبي.

وقال كوفاتشيف، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن “المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي ويتعين علينا تعزيز علاقاتنا بعد الانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة التي جرت بالمملكة”.

وأضاف النائب البلغاري في البرلمان الأوروبي، وهو أيضا مقرر المغرب داخل لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب لكي يتمكن الطرفان من مواصلة تعزيز العلاقات “الجيدة” التي تربطهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتلك المتعلقة بالتجارة.

وأبرز أن “للمغرب أصدقاء كثر داخل البرلمان الأوروبي”، مشيرا إلى أن زيارته للمغرب تروم على الخصوص بحث سبل تعزيز الروابط المغربية الأوروبية وتحديد التحديات التي يتعين رفعها.

وكان كوفاتشيف قد أشاد مؤخرا، بالسير الجيد للاقتراع الثلاثي لثامن شتنبر بالمغرب، مبرزا في بيان له “الشفافية التي ميزت انتخابات 8 شتنبر وجودة تنظيمها من قبل السلطات المغربية، رغم ظروف الجائحة”.

وقال إن “هذه الانتخابات تظهر مرة أخرى مرونة المملكة في مواجهة الأزمة الصحية، فضلا عن نضج تجربتها الديمقراطية” ، مؤكدا أنه “في منطقة غير مستقرة، من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم المغرب كشريك موثوق به ومستقر في المنطقة وفي إفريقيا”.

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