تارودانت : البامي سعيد الماسي رئيسا لجماعة احمر الكلالشة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جرى صباح اليوم الاثنين 20 شتنبر الجاري، إنتخاب “سعيد الماسي” عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجماعة احمر الكلالشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

وهذه هي تشكيلة المكتب المسير للجماعة الترابية أحمر لكلالشة

سعيد الماسي : رئيسا

محمد الحيداوي : نائبا اولا للرئيس

عبد الحي خرتة : النائب الثاني

ياسين فوزي: النائب الثالت

سعيد الداودي : النائب الرابع

هدى الماسي : النائب الخامس

نهيلة الكراوي ة النائبة السادسة

كاتب المجلس : مصطفى السكراتي

نائبه..عمر ادوركان

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