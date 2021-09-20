تارودانت : البامي سعيد الماسي رئيسا لجماعة احمر الكلالشة

2021-09-20 / 3:06 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

جرى صباح اليوم الاثنين 20 شتنبر الجاري، إنتخاب “سعيد الماسي” عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجماعة احمر الكلالشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

وهذه هي تشكيلة المكتب المسير للجماعة الترابية أحمر لكلالشة

سعيد الماسي : رئيسا
محمد الحيداوي : نائبا اولا للرئيس
عبد الحي خرتة : النائب الثاني
ياسين فوزي: النائب الثالت
سعيد الداودي : النائب الرابع
هدى الماسي : النائب الخامس
نهيلة الكراوي ة النائبة السادسة
كاتب المجلس : مصطفى السكراتي
نائبه..عمر ادوركان

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب التجمعي عبد الله غازي رئيسا للمجلس الجماعي لتزنيت

انتخاب التجمعي عبد الله غازي رئيسا للمجلس الجماعي لتزنيت

2021-09-20 / 2:37 مساءً
Photo of أشتوكة: صراع بين الاحرار والاستقلال يؤجل تشكيل مجلس جماعة إنشادن

أشتوكة: صراع بين الاحرار والاستقلال يؤجل تشكيل مجلس جماعة…

2021-09-20 / 1:48 مساءً
Photo of فوضى وتهديدات وتلاسنات تؤجل جلسة انتخاب رئيس جماعة الرباط

فوضى وتهديدات وتلاسنات تؤجل جلسة انتخاب رئيس جماعة الرباط

2021-09-20 / 1:11 مساءً
Photo of وجدة .. انتخاب التجمعي محمد العزاوي رئيسا لجماعة المدينة

وجدة .. انتخاب التجمعي محمد العزاوي رئيسا لجماعة المدينة

2021-09-20 / 1:04 مساءً
Photo of خلفا للشوباني.. انتخاب التجمعي اهرو أبرو رئيسا لجهة درعة تافيلالت

خلفا للشوباني.. انتخاب التجمعي اهرو أبرو رئيسا لجهة درعة…

2021-09-20 / 12:55 مساءً
Photo of تفاصيل انتخاب الاستقلالي القاديري رئيسا لمجلس جماعة برشيد

تفاصيل انتخاب الاستقلالي القاديري رئيسا لمجلس جماعة برشيد

2021-09-20 / 11:54 صباحًا
Photo of رسميا.. انتخاب عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس

رسميا.. انتخاب عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس

2021-09-20 / 11:43 صباحًا
Photo of رسميا ..عمر مورو رئيسا لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

رسميا ..عمر مورو رئيسا لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

2021-09-20 / 11:35 صباحًا
Photo of تحالف حزبي يمنح الأحرار عمودية مدينة فاس ب61 عضوا

تحالف حزبي يمنح الأحرار عمودية مدينة فاس ب61 عضوا

2021-09-20 / 9:38 صباحًا
Photo of الاتحاد الاشتراكي قلقل من فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة

الاتحاد الاشتراكي قلقل من فرض نوع من الهيمنة على…

2021-09-19 / 9:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق