نشطاء يعلقون: “ماشي حشومة سيكيريتي يخدم شهر على 2000 درهم ويجي ‘فنان’ ياخذها فدقائق”

هبة بريس - الرباط

لاحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، سوى حول تطبيق جديد يتم الترويج له من قبل مشاهير مغاربة.

التطبيق الذي تم طرحه مؤخرا، يضم عددا من المشاهير من مغنيين وممثلين ومؤثرين ورياضيين، الذين يقدمون خدمات “مكالمات بالفيديو وديديكاس خاص”، مقابل مبالغ مالية وصفت ب”الخيالية”.

ويضم التطبيق عددا من الفنانين الذي يمكن جمهورهم الحديث معهم عبر مكالمات بالفيديو لمدد “5 دقائق، أو 10 دقائق، أو 15دقيقة”، والتي ترتفع بارتفاع مقابلها المادي.

وآثار التطبيق الجديد سخط عدد من المغاربة، حيث انتقد عدد منهم فكرته، في حين انتقد آخرون المبالغ المالية المطروحة .

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “لا يعقل حارس أمن يخدم الشهر كامل تحت حرارة الشمس، أو قساوة الليل، مقابل أجر لا يتعدى 2500 درهم، ويجي واحد ياخدها فمكالمة 15 دقيقة متكي فدارو”.

وأضاف آخر “واش هاد الفنانين والمؤثرين مكفاوهومش الاشهارات والشراكات ديال انستغرام واليوتيب وغيرها، ولاو باغين يدخلو الفلوس من الشعب بأي طريقة”.

وتابع آخر “فالوقت اللي فئة كبيرة من الشعب مدابزة مع غلاء الأسعار وتداعيات كورونا الاقتصادية، هناك فئة أخرى كتفكر كيفاش تحلب المغاربة.. فعلا لاحول ولا قوة الا بالله”

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