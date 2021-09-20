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نشطاء يعلقون: “ماشي حشومة سيكيريتي يخدم شهر على 2000 درهم ويجي ‘فنان’ ياخذها فدقائق”

2021-09-20 / 2:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

لاحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، سوى حول تطبيق جديد يتم الترويج له من قبل مشاهير مغاربة.

التطبيق الذي تم طرحه مؤخرا، يضم عددا من المشاهير من مغنيين وممثلين ومؤثرين ورياضيين، الذين يقدمون خدمات “مكالمات بالفيديو وديديكاس خاص”، مقابل مبالغ مالية وصفت ب”الخيالية”.

ويضم التطبيق عددا من الفنانين الذي يمكن جمهورهم الحديث معهم عبر مكالمات بالفيديو لمدد “5 دقائق، أو 10 دقائق، أو 15دقيقة”، والتي ترتفع بارتفاع مقابلها المادي.

وآثار التطبيق الجديد سخط عدد من المغاربة، حيث انتقد عدد منهم فكرته، في حين انتقد آخرون المبالغ المالية المطروحة .

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “لا يعقل حارس أمن يخدم الشهر كامل تحت حرارة الشمس، أو قساوة الليل، مقابل أجر لا يتعدى 2500 درهم، ويجي واحد ياخدها فمكالمة 15 دقيقة متكي فدارو”.

وأضاف آخر “واش هاد الفنانين والمؤثرين مكفاوهومش الاشهارات والشراكات ديال انستغرام واليوتيب وغيرها، ولاو باغين يدخلو الفلوس من الشعب بأي طريقة”.

وتابع آخر “فالوقت اللي فئة كبيرة من الشعب مدابزة مع غلاء الأسعار وتداعيات كورونا الاقتصادية، هناك فئة أخرى كتفكر كيفاش تحلب المغاربة.. فعلا لاحول ولا قوة الا بالله”

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‫12 تعليقات

  2. لماذا كل هذا اللغط من فرض على من حتى يتصل باحدهم ؟ و قبل ذلك ما معنى كلمة فنان ….الفنان هو الطبيب جراح القلب و الماغ و الجراحات الدقيقة هو الحاسوبي المبرمج هو المعماري و مهندس القناطر هو الرسام الذي يبدع اللوحات هو المعلم المحب لعمله اكبر فنان هو ذلك الذي يأخذ بيد الآخرين و يقضي حوائجهم …اما الممثل و المغني و من على شاكلتهم الله يعاونهم يخدمو على راسهم و يوصلو الى ما وصل عليه اقرانهم في بلدان أخرى حيث تطول الصفوف امام المسارح و السينما لمشاهدة اعمالهم اما نحن فالتباكي و الدفع بان المواطن لا يشاهد الاعمال ؟ الضحك عن اية اعمال تتحدث يا أخي ..خلي ذاك الجمل راكد

  4. العيب فاللي يتصل بهاد الفنانين ! واش آعباد الله بنادم مالقا ما ياكل مايلبس و يخلص 1000 درهم على مكالمة مع فنان و لا فنانة ؟ آش غادي يعطيوك !!!! شويا ديا العقل آ لمواطن !!!!

  6. ما كاين حتى فنان و فنانة في المغرب لقاو هادوك حمقى للي امتابعينهم على فنهم الزين كلمات سوقية تمثيل هزيل انا بعدا التلفزة المغربية والعربية ما تنشوفهمش بالمرة انا للي خصهم يعطيني رزقي للي تنخلص مع الماء والضوء

  7. ماكاين غير انتيف من هاذ المواطن وحتى هاذو لغادي خسرو المال على مكالمة مع فنان أو رياضي راه طايح على راسو آش غادي تربح إلى تكلمت مع واحد منهم أو وحدة واش غادي دخلك للجنة ولا شنو لا حول ولا قوة الا بالله

  8. هداك مشروع دارو واحد المبرمج او باغي استافد منه بمشاركة الفنانين.اشنو هو المشكل ؟ ابتكر حتا انت شي تطبيق من نوع اخر دخل به الفلوس

  10. Est ce que vous parlez sérieusement est ce qu il y a des artistes au Maroc d abord c est quoi un artiste à l etranger c est quelqu un qui pense aux autres qui se sacrifie pour eux qui dépense sa fortune pour les démunies aves vous jamais entendu parler ici de quelqu un qui a ces qualités personnellement je regarde la télé depuis le 3 mars 1963 et jusqu’à présent je n ai vu aucun artiste qui mérite d etre appelé comme ça sauf bien sûr les tout anciens bouch3aib albidaoui al9admiri et le maréchal 9ibou eux étaient des artistes

  11. للاسف اصبح هم الانسان هو جمع الاموال بكل انواعها دون مراعاة لشعور المواطن البسيط.بالنسبة لي لن افكر واقدم على الاتصال بالفنان وغيره مقابل دفع قدر من المال مهما كان شأنه وشعبيته

  12. خياطة اصبحت فنانة. احدهم قال نكة في فيديو اصبح فنانا.و.زيد و زيد. ماهذا التطاول ؟ الوقاحة بما في الكلمة من معنى.الخ حشمت في مكانهم وخا مكنسمع الا بالقليل منهم.اخر زمان

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