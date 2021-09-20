عبد الوافي لفتيت

بوجدور: شخص يهدد قائد مقاطعة بالقتل ويتهم الداخلية بتزوير الإنتخابات (فيديو)

2021-09-20 / 2:09 مساءً
1
هبة بريس من بوجدور

في خطوة غير محسوبة العواقب، نشر شخص من ذوي السوابق القضائية، شريطا فاقت مدته النصف ساعة، و تعمد من خلاله توجيه وابل من السب و الشتم في حق قائد بإحدى المقاطعات ببوجدور، قبل أن يهدده بالتصفية الجسدية.

و تعمد الشخص المحسوب على حزب التقدم و الاشتراكية حسب شريط فيديو، توجيه اتهامات خطيرة لرجال الأنن و رجال القوات المساعدة و رجال السلطة، متهما إياهم بالمساهمة في تزوير نتائج الانتخابات.

المدعو “ع.ف” وضع عمالة إقليم بوجدور في موقف جد حرج، حيث برر العديدون التزامها الصمت حيال اتهاماته، بمثابة مرافقتها على كل تصريحاته، بينما فسر البعض بأن سكوت مسؤوليها بالخوف من المعني بالأمر، و حيازته على ملفات سبق و أن هدد بنشرها.

و سبق للرجل و أن نشر العديد من الفيديوهات، التي وزع عبرها اتهامات إلى عشرات المسؤولين بالمؤسسة الأمنية و المؤسسة العسكرية، تتعلق بالفساد، و دون أن يقدم أي دليل يتبث صحة اتهاماته، بينما ظلت الجهات المكلفة بحماية المجتمع و مؤسسات الدولة تلتزم بالصمت ما شجعه على تطوير مهاراته في السب و الاتهام.

و رغم ما تضمنه الشريط الذي ننشر جزءا منه، من تهديد صريح و واضح للمجتمع، و تشويه للمسار الديموقراطي لبلادنا الذي يسهر عليه الملك محمد السادس شخصيا، فإن المعني لازال حرا طليقا مواصلا مسيرته الغير أخلاقية و كأن جهة العيون لا يوجد فيها من يسهر على تطبيق القانون أو أن هناك جهات تحميه من المساءلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير لولاية

تارودانت : إنتخاب الاستقلالي ” لونايسي” رئيسا لجماعة الدير…

2021-09-20 / 6:44 مساءً
Photo of جنيف.. الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع بمخيمات تندوف

جنيف.. الدعوة إلى الضغط على الجزائر لإنهاء القمع بمخيمات…

2021-09-20 / 6:36 مساءً
Photo of تسجيل 693 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 693 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-20 / 4:45 مساءً
Photo of لمرابط: موجة متحور “دلتا” بالمغرب في منحى تنازلي منذ 5 أسابيع

لمرابط: موجة متحور “دلتا” بالمغرب في منحى تنازلي منذ…

2021-09-20 / 4:20 مساءً
Photo of نشطاء يعلقون: “ماشي حشومة سيكيريتي يخدم شهر على 2000 درهم ويجي ‘فنان’ ياخذها فدقائق”

نشطاء يعلقون: “ماشي حشومة سيكيريتي يخدم شهر على 2000…

2021-09-20 / 2:49 مساءً
Photo of المغرب ثالث الدول الإفريقية من حيث نسبة تطعيم سكانه بلقاح كورونا

المغرب ثالث الدول الإفريقية من حيث نسبة تطعيم سكانه…

2021-09-20 / 12:49 مساءً
Photo of في “عمل صبياني” .. الصحافة الجزائرية تقتل 15 مغربيا

في “عمل صبياني” .. الصحافة الجزائرية تقتل 15 مغربيا

2021-09-20 / 12:30 مساءً
Photo of وصول جرعات جديدة من لقاح “أسترازينيكا” للمغرب

وصول جرعات جديدة من لقاح “أسترازينيكا” للمغرب

2021-09-20 / 10:49 صباحًا
Photo of بعد تراجع الإصابات.. مواطنون يطالبون بتخفيف إجراءات كورونا

بعد تراجع الإصابات.. مواطنون يطالبون بتخفيف إجراءات كورونا

2021-09-20 / 10:14 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-09-20 / 9:08 صباحًا

تعليق واحد

  1. C’est un psychopathe
    Il est en état d’hystérie pour avoir perdu le suffrage. Il est légitime de se demander si le profil des cette personne convient à celle qui se voue à servir les citoyens.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق