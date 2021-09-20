أشتوكة: صراع بين الاحرار والاستقلال يؤجل تشكيل مجلس جماعة إنشادن

2021-09-20 / 1:48 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن صراع داخلي بين حزبي الاحرار والاستقلال بإقليم اشتوكة أيت باها، قام بتأخير تشكيل المكتب المسير للجماعة الترابية إنشادن، فيما أعطت السلطات المحلية موعدا أخر خلال هذا الاسبوع من أجل الاجتماع من جديد .

وكان جميع المنتخبين من الحزبين ( الاحرار والاستقلال) قد قاطعوا موعد إنتخاب الرئيس ونوابه،
واستنادا إلى نتائج الاستحقاقات الجماعية ليوم 8 شتنبر المنصرم فقد حصل حزب الاستقلال بجماعة إنشادن على 15 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار على 13 مقعدا، فيما نال الحزب الاشتراكي الموحد مقعدين؛ لكن لم تعقد أي تحالفات في اتجاه تشكيل مجلس بأغلبية مريحة.

مهتمون بالشأن المحلي بالاقليم، إعتبروا أن مجلس الجماعة الترابية دخل مرحلة ل ” بلوكاج” بالرغم من التحالف المركزي بين الاحرار والاستقلال، غير أن ذلك لم يرغم منتخبي الحزبين على الجلوس لطاولة الحوار ، وفك الخلافات القائمة بين الجانبين، خصوصا بعد تسريب معلومات من داخل حزب الاستقلال، تشير أن منتخبيه رفضوا تحالف جزئي، بل كانوا ينتظرون من الاحرار التشاور والتحالف لتشكيل مكاتب جماعات أخرى بالاقليم ك ” سيدي بيبي وآيت ميلك وماسة ” .

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