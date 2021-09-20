ظهرا في فيديو “سرقة من داخل سيارة”.. توقيف شخصين بتمارة

2021-09-20 / 1:34 مساءً
1
هبة بريس - تمارة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، أمس الأحد 19 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة من داخل سيارة، شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو الذي يظهر قيام المشتبه فيهما بالإستيلاء على حقيبة من داخل سيارة مستوقفة بالشارع العام، وذلك بعد أن تمكنا من مغافلة سائقتها وعرقلة إغلاقها للسيارة، وهو المقطع الذي تبين أنه يعود لقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الوطني بمدينة تمارة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، فضلا عن استرجاع متحصلات هذه العملية الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث قضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوجدور : مطالب بفتح تحقيق في غرق مركب وفقدان خمسة أفراد

بوجدور : مطالب بفتح تحقيق في غرق مركب وفقدان…

2021-09-20 / 6:09 مساءً
Photo of جثة متحللة بسطات تستنفر السلطات

جثة متحللة بسطات تستنفر السلطات

2021-09-19 / 2:39 مساءً
Photo of في ظرف قياسي.. أمن جرسيف يفك لغز سرقة 30 مليون من أحد المنازل

في ظرف قياسي.. أمن جرسيف يفك لغز سرقة 30…

2021-09-18 / 4:01 مساءً
Photo of سيناريو الشرطي رشيد شختونة كاد أن يتكرر بطنجة.. متهور يصدم رجل أمن ويواصل السير به

سيناريو الشرطي رشيد شختونة كاد أن يتكرر بطنجة.. متهور…

2021-09-18 / 3:09 مساءً
Photo of برشيد.. مصرع 3 أشخاص غرقا في حوض مائي

برشيد.. مصرع 3 أشخاص غرقا في حوض مائي

2021-09-18 / 10:27 صباحًا
Photo of شجار حول فتاة بالمحمدية ينتهي بجريمة قتل

شجار حول فتاة بالمحمدية ينتهي بجريمة قتل

2021-09-17 / 7:57 مساءً
Photo of فاس.. توقيف شخص بتهمة حيازة وترويج المخدرات

فاس.. توقيف شخص بتهمة حيازة وترويج المخدرات

2021-09-17 / 2:53 مساءً
Photo of المحمدية.. الأمن يوقف 5 أشخاص متورطين في قتل شاب

المحمدية.. الأمن يوقف 5 أشخاص متورطين في قتل شاب

2021-09-17 / 10:53 صباحًا
Photo of الملقبان “الهيلوص” و “لزعر” في قبضة أمن فاس بتهمة تكوين عصابة

الملقبان “الهيلوص” و “لزعر” في قبضة أمن فاس بتهمة…

2021-09-16 / 5:48 مساءً
Photo of تورطوا في ابتزاز تجار مقابل مبالغ مالية.. توقيف 10 أشخاص بفاس

تورطوا في ابتزاز تجار مقابل مبالغ مالية.. توقيف 10…

2021-09-16 / 11:15 صباحًا

تعليق واحد

  1. كل التحية والتقدير، والتنويه بأمن تمارة لتفاعله السريع مع الحالة . أمننا أماننا وسلامتنا.
    هكذا نريد من شرطتنا ، حماية للممتلكات والأبدان من الإجرام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق