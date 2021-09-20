فوضى وتهديدات وتلاسنات تؤجل جلسة انتخاب رئيس جماعة الرباط

هبة بريس - الرباط

عرفت جلسة انتخاب رئيس ومكتب جماعة الرباط المقررة يومه الاثنين 20 شتنبر 2021، حالة من الفوضى جراء دخول مجموعة من المستشارين في تهديدات وتلاسنات جانبية.

وحسب مصدر مطلع، فقد استحال مع حالة الفوضى التي عمت القاعة، توفير الظروف الملائمة لتشكيل مكتب الجماعة، حيث قرر مسير الجلسة (العضو الأكبر سنا) تأجيلها إلى موعد لاحق.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات المحلية كانت حريصة كل الحرص على التزام الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة بين كافة المتنافسين، ضمانا لمرور جلسة تشكيل مكتب الجماعة في ظروف جيدة، وذلك من خلال تشبتها الصارم والدقيق بتطبيق القانون والسهر بحزم على تطويق الممارسات التي تؤثر سلبا على سمعة ومصداقية المؤسسات التمثيلية.

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