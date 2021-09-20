المغرب ثالث الدول الإفريقية من حيث نسبة تطعيم سكانه بلقاح كورونا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب حملته الوطنية للتلقيح في ظروف إيجابية يطبعها الكثير من التفاؤل بفعل الأرقام المسجلة في إقبال المواطنين و المقيمين على مراكز التلقيح و هو ما رفع من نسبة الملقحين.

و في هذا الصدد، نشرت المنظمة العالمية للصحة تقريرا أشادت فيه بجهود المملكة خلال حملة التلقيح و نوهت كذلك بحرص المغرب على تنويع مصادر التموين الخاصة بلقاحات كورونا.

و صنفت منظمة الصحة العالمية المملكة المغربية كثالث دولة في القارة الإفريقية من حيث نسبة تطعيم السكان الاجمالية، حيث وصلت هاته النسبة لما يفوق 44 في المائة من إجمالي القاطنين بالمملكة.

و حسب ذات المنظمة، فدولة السيشل هي أول دولة من حيث نسبة التطعيم الإجمالي نظرا لقلة تعدادها السكاني، حيث وصلت النسبة بالسيشل ل 72 في المئة، متبوعة بموريسيوش بنسبة 55 في المئة.

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