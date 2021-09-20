المغرب ثالث الدول الإفريقية من حيث نسبة تطعيم سكانه بلقاح كورونا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل المغرب حملته الوطنية للتلقيح في ظروف إيجابية يطبعها الكثير من التفاؤل بفعل الأرقام المسجلة في إقبال المواطنين و المقيمين على مراكز التلقيح و هو ما رفع من نسبة الملقحين.
و في هذا الصدد، نشرت المنظمة العالمية للصحة تقريرا أشادت فيه بجهود المملكة خلال حملة التلقيح و نوهت كذلك بحرص المغرب على تنويع مصادر التموين الخاصة بلقاحات كورونا.
و صنفت منظمة الصحة العالمية المملكة المغربية كثالث دولة في القارة الإفريقية من حيث نسبة تطعيم السكان الاجمالية، حيث وصلت هاته النسبة لما يفوق 44 في المائة من إجمالي القاطنين بالمملكة.
و حسب ذات المنظمة، فدولة السيشل هي أول دولة من حيث نسبة التطعيم الإجمالي نظرا لقلة تعدادها السكاني، حيث وصلت النسبة بالسيشل ل 72 في المئة، متبوعة بموريسيوش بنسبة 55 في المئة.
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11 تعليقات
ولكن هد الدول الاولى راه نسب السكان عندهم قليلة بالمقارنة مع المغرب
الحمدلله المغرب يحتل المراتب الاولى في عملية التلقيح.وهذه نتيجة مشرفة للمغرب من اجل رجوعه الى الحياة العادية انشاءالله
نحن جد متفائلين بهذه النتيجة الإيجابية في إقبال متزايد على المراكيز التلقيح والحمدلله على المواطن بدأ يستوعب في الاندماج في عملية التلقيح . ونتمنى السلامة للجميع يارب يارب امين يارب العالمين
نريد من الحكومة الجديدة ان ترفع عنا الحجر الصحي الليلي . وبالاخص الحالات والحمدلله بدأت في انخفاض الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة.
بالفعل المغرب احتل نسبة كبيرة في تطعيم سكانه بلقاح كورونا والأن كل ما نرجوه هو العودة إلى حياتنا اليومية بكل حرية ولا قيود.هههههههههه
نتمنى هذه النتيجة أن تصنف الأولى عالمياً باذن الله تعالى.
إن اللقاحات تساعد على تخفيف خطورة الأعراض المرضية فقط . ولهذا لا اظن ان المغرب احتل هذه الرتبة الثالثة إفريقيا.ههه
هل هذا التراجع في الإصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة راجع إلى فعالية اللقاحات المعتمدة عليها ام هناك اسباب اخرى؟؟؟؟؟
في الواقع لا أحدا يعرف الحقيقة غير الخبراء في هذا الميدان الطبي واللجنة العلمية ولديهم خبرة علمية ممتازة جدا . لتصنيف القائمة….
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء الفناك وارح كل من توفي بهذا الفيروس اللهم ارحم جميع الموتى واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
سواء قلتم ارقام مزورة وخيالية او ارقام صحيحة أو رتب احتلها المغرب لتطعيم سكانه بلقاح كورونا هذآ لايعنينا اي شيء .كل مانريده من الحكومة الجديدة هو التغير وفك الحصار علينا لنتمعش……