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الحكومة الجديدة تستقبل الموسم الدراسي بإضراب الأساتذة عن العمل

2021-09-20 / 12:34 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حتى قبل إعلان تشكيلتها الرسمية، خاطبت تنسيقية أساتذة “الزنزانة 10” حكومة أخنوش في شخص وزير التعليم الذي سيتقلد المنصب مؤكدة أن أول قرار يجب أن يتخذه هو النظر في الملف المطلبي للتنسيقية.

و في هذا الصدد، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع عن تدشينها الموسم الدراسي الجديد بإضراب عن العمل و بتصعيد الأشكال النضالية و الاحتجاجية.

وأعلنت التنسيقية السالفة الذكر عن مضامين برنامجها الاحتجاجي، حيث أكدت أن الأساتذة سيحملون الشارة السوداء بداية من فاتح أكتوبر لمدة أسبوع.

هذا الأمر سيوازيه وفق التنسيقية خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء رابع و خامس أكتوبر المقبل، مصحوبا بوقفة ممركزة وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط، وذلك تزامنا مع عيد المدرس الذي يوافق يوم 5 أكتوبر، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

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‫3 تعليقات

  2. وكذلك تسوية مستحقات الترقيات المجمدة ونتائج ترقية 2020 وتسقيف 2021 ومستحقاتها المادية ولا ننسى ضحايا ضحايا النظامين الاساسيين 1985و2003.كيف تريدون ان ينجح الدخول المدرسي وانتم هضمتم حقوق الاساتذة.

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