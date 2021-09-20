في “عمل صبياني” .. الصحافة الجزائرية تقتل 15 مغربيا

هبة بريس - الرباط

عادت الصحافة الجزائرية ، إلى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في صرف أنظار الشعب عن مشاكله الحقيقية وتجاهل الحديث عنها، مقابل خلق قصص خيالية وترويج أخبار زائفة حول المغرب.

جديد صحافة الجارة الشرقية، نشر موقع “الجزاير 1″، لخبر وصف ب”المضحك”، والذي عنونته ب”15 قتيلا في تدافع طوابير الزيت والدقيق في المغرب”.

خبر الصحيفة الجزائرية، آثار سخرية عدد من النشطاء المغاربة وكذا الجزائريين، الذين اعترفوا أن البلد الوحيد الذي يعاني من أزمة المواد الأساسية هو الجزائر، ويضطر مواطنوه الى الوقوف بالساعات في طوابير طويلة للحصول على الدقيق والزيت والحليب.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “ياكما شي دوار عندكم سميتو المغرب هو لي وقع فيه هادشي اما عندنا فالمروك آخر حاجة نفكرو فيها هي الصف على الزيت والطحين”

وأضاف آخر “لاتصدروا مشاكلكم الى المغرب ..المغرب بلد الخيرات اسأل العالم عن المغرب.. المغرب يمول افريقيا واوربا …بالسمك بالخضر بالفواكه ..صحح مانشرت وعوض كلمة المغرب بالجزائر ..ونصيحتي لك ان تزور اقرب طبيب لانك ربما اصبت بالجنون واصبحت تتخيل او تحلم باشياء خيالية او ربما رأيتها في بلدك وتريد تلفيقها للمغرب ..الله اشفيك من الكدب والحقد”.

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