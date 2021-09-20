في “عمل صبياني” .. الصحافة الجزائرية تقتل 15 مغربيا

2021-09-20 / 12:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عادت الصحافة الجزائرية ، إلى ممارسة هوايتها المفضلة والمتمثلة في صرف أنظار الشعب عن مشاكله الحقيقية وتجاهل الحديث عنها، مقابل خلق قصص خيالية وترويج أخبار زائفة حول المغرب.

جديد صحافة الجارة الشرقية، نشر موقع “الجزاير 1″، لخبر وصف ب”المضحك”، والذي عنونته ب”15 قتيلا في تدافع طوابير الزيت والدقيق في المغرب”.

خبر الصحيفة الجزائرية، آثار سخرية عدد من النشطاء المغاربة وكذا الجزائريين، الذين اعترفوا أن البلد الوحيد الذي يعاني من أزمة المواد الأساسية هو الجزائر، ويضطر مواطنوه الى الوقوف بالساعات في طوابير طويلة للحصول على الدقيق والزيت والحليب.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “ياكما شي دوار عندكم سميتو المغرب هو لي وقع فيه هادشي اما عندنا فالمروك آخر حاجة نفكرو فيها هي الصف على الزيت والطحين”

وأضاف آخر “لاتصدروا مشاكلكم الى المغرب ..المغرب بلد الخيرات اسأل العالم عن المغرب.. المغرب يمول افريقيا واوربا …بالسمك بالخضر بالفواكه ..صحح مانشرت وعوض كلمة المغرب بالجزائر ..ونصيحتي لك ان تزور اقرب طبيب لانك ربما اصبت بالجنون واصبحت تتخيل او تحلم باشياء خيالية او ربما رأيتها في بلدك وتريد تلفيقها للمغرب ..الله اشفيك من الكدب والحقد”.

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‫10 تعليقات

  1. ليعلم الجميع ان الاعلام الجزاىري لا يتمتع بمصداقية ولا احد اصبح يثق باخباره الزاىفة لانه من عادته ينشر اكاذيب وادعاءات لا اساس لها من الصحة كما هو الحال اليوم يطلق اكاذيبه على المغرب الغني بالخيرات والمنتوجات الفلاحية ولله الحمد وهذا يعلمه الجميع عنه المغرب لا مثيل له في العالم فهذا البلد حباه الله من النعم الكثير فهو يكتفي بخيراته وبصدر الى العديد من دول العالم والكل يشهد بذلك لذلك لا يغركم اعلام الجزاىر المنحط والرديء والكاذب والذي فقد مكانته ولطخ سمعته في الساحة الدولية لهذا السبب

  2. فعلا اصبحت الجزائر أضحوكة للعالم، بلد المليون طابور فقد البوصلة واصابه الهبل والجنون، لقد عقدهم المغرب بخيراته وتطوره وازدهاره. الجزائر بمنظومتها الثربوية الضعيفة اصبحت تنتج الاغبياء في جميع المجالات.

  4. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ابعد عن بلدنا الغالي المغرب الشر والاشرار والحساد والخبثاء. هاته الصحافة الجزائرية الصفراء تتكلم بصوت أسيادها الكبرانات. لم أرى في حياتي اخبث منهم. يكذبون على الشعب الجزائري نهارا جهارا وبدون حشمة ولا حياء. وهم انفسهم يصدقون اكاذيبهم. واكيد انهم يشاهدون الكوابيس ليلا وحلم كابوسهم المرعب هو المغرب. المغرب الذي يسير تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بخطى ثابتة الحاق بالدول المتقدمة صناعيا وتجاريا وسياسيا وعسكريا وطاقيا وفنيا وخصوصا تنمية الشعب المغربي صحيا وشغلا وماديا وعلميا ومعنويا وحقوقيا. والفلفل تسير والكلاب تنبح.

  5. نحن المغاربة نجيب الخونة ونكران الجميل : “قولوا ما شئتم في مسبة عرضنا فسكوتنا عن اللئيم جواب ما نحن عديمي الجواب ولكن الأسود لا تجيب الكلاب.

  7. هد الطوابر اللي تتكلم عليها هد الصحيفة الجزائرية انها من الغيرة و الحسد و الحقد و الجحيم اللي عايشين فيه هما و الجنرلات المنعدمين الظمير اللي كيصرفو الملاير الدولارات على المرتزقة البوليزاريو و خلاو اللشعب الجزائري المسكين اللي يعاني ولا حولا ولا قوة الى بالله العالي العظيم ام المغرب عايشين بخير و الحمد الله بدون الغاز او البيترول و كل شيئ موجود في المغرب الحبيب و هكد ديما يعطي العمئ اللي ما ايبغينا .

  9. بعد بحت في الموضوع لقيت أن هاد الحادت فعلا طرا لكن سنة 2017 في منطقة سيدي بولعلام نواحي صويرة و ذلك أثناء عملية توزيع مساعدات غذائية من طرف إحدى الجمعيات

  10. بعد بحت في الموضوع لقيت أن هاد الحادث فعلا طرا و لكن سنة 2017 في منطقة سيدي بولعلام نواحي صويرة و ذلك أثناء عملية توزيع مساعدات غذائية من طرف إحدى الجمعيات

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