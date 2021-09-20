رسميا.. انتخاب عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس

ع محياوي _هبة بريس

انتخبت عبد السلام البقالي ، عن حزب الأحرار، اليوم الإثنين 20 شتنبر 2021، بالأغلبية، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة فاس، خلفا للأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية الذي كان يتولى تدبير شؤون العاصمة العلمية خلال الولاية المنتهية.

وجاء انتخاب البقالي، المرشح لهذا المنصب، بعد حصوله على 59 صوتا،

وجرى انتخاب عمدة فاس خلال جلسة عامة حضرها عدد من ممثلي السلطات المحلية، و 90عضوا بالمجلس،

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