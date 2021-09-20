رسميا.. انتخاب عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس

2021-09-20 / 11:43 صباحًا
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ع محياوي _هبة بريس

انتخبت عبد السلام البقالي ، عن حزب الأحرار، اليوم الإثنين 20 شتنبر 2021، بالأغلبية، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة فاس، خلفا للأزمي الإدريسي من حزب العدالة والتنمية الذي كان يتولى تدبير شؤون العاصمة العلمية خلال الولاية المنتهية.

وجاء انتخاب البقالي، المرشح لهذا المنصب، بعد حصوله على 59 صوتا،
وجرى انتخاب عمدة فاس خلال جلسة عامة حضرها عدد من ممثلي السلطات المحلية، و 90عضوا بالمجلس،

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‫14 تعليقات

  1. يعتبر حزب الاحرار حزب الكفاءات العلمية وحزب عقلاني شهم ذو اصل شريف ويستحق عبد السلام البقالي رئيسا المجلس الجماعي لمدينة فاس.

  3. نطالب من السيد عبد السلام البقالي بالتغير والاصلاح وبالاخص البنية التحتية والخدمات الخاصة.لان مدينة فاس تعتبر من المدن الكبرى بالمملكة.

  5. أنتم تعرفون مدينة فاس .المدينة العلمية ولهذا لدينا خصاص في الميدان الثقافي فيجب على الحكومة الجديدة ان تكثر في هذآ القطاع وتعطيه أهمية ……

  6. نحن أمس الحاجة إلى التغير والاصلاح فنرجوا من سيادتكم الموقرة ان ترعوا بعين الاعتبار دعم الفئات الفقيرة والهشة ولكم جزيل الشكر.

  7. نعرف أن حزب التجمع الوطني للاحرار من الأحزاب السياسية التي تستجيب لمطالب المواطن وحزب متفتح وله طاقات وكفاءات علمية ممتازة ولهذا نتمنى الا يخيب املنا فيه

  8. نطالب من السيد عبد السلام البقالي ان يهتم بالشباب العاطل عن العمل والاهتمام به اكثر حتى لايتعاطوا المخذرات والافعال الإجرامية البشعة التي كثرت في الآونة الأخيرة.

  12. إن السيد عبد السلام البقالي سيكون على قد المسؤولية.وسيعمل أقصى جهده لتحقيق مطالب الشباب الفاسي في تحقيق احلامهم . والله المعان

  13. اللهم يسر سنرى هل هناك حقا إرادة للإصلاح والتنمية لساكنة فاس أم أنه ليس في القنافيد أملس اتمنى ان لا يصدق المثل هذه المرة

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