ميسي غاضب بسبب استبداله بحكيمي.. وبوكيتينو: أنا المدرب

هبة بريس - وكالات

بعد الصدام الأول مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دافع المدير الفني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو عن قراره باستبدال نجم الفريق أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، الأحد.

وبدا ميسي مذهولا عندما استدعاه بوكيتينو في الدقيقة 75 ليشرك أشرف حكيمي بدلا منه، ووقتها كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وحاول بوكيتينو التحدث مع أسطورة الأرجنتين عند خروجه لكن ميسي رفض حتى مصافحة مدربه.

وانتهى اللقاء بفوز درامي لباريس سان جرمان بنتيجة 2-1، بعد هدف من ماورو إيكاردي في الوقت بدل الضائع.

وبرر بوكيتينو إخراج ميسي “غير المألوف”، قائلا عقب اللقاء إن “المدربين موجودون لاتخاذ القرارات”.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: “الجميع يعلم أننا نمتلك لاعبين عظاما. لدينا قائمة ثرية جدا من 35 لاعبا. إذن علينا الاختيار”.

وتابع المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي: “علينا أن نتخذ القرارات أثناء المباراة. أحيانا تكون هذه القرارات فعالة وأحيانا لا. لكن لهذا السبب نحن موجودون أمام مقعد البدلاء نفكر فيما يجب أن نفعل”.

واستطرد بوكيتينو: “هذه القرارات عليك اتخاذها سواء كانت الأمور جيدة أم لا، وسواء أحببتها أم لا”.

واعتبر المدرب أن الفوز كان مهما جدا، في أعقاب التعادل المخيب للآمال أمام كلوب بروج البلجيكي في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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