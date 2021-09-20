تحالف حزبي يمنح الأحرار عمودية مدينة فاس ب61 عضوا

ع محياوي - هبة بريس

أكدت مصادر خاصة لهبة بريس من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن اجتماعا خصصه مساء أمس الأحد، المنتخبين الذين لهم الحق في التصويت على عمدة فاس اليوم الاثنين حيث بلغ عددهم 61 عضوا ينتمون إلى أحزاب الاحرار والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وبات مرشحي التحالف عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد السلام البقالي الأقرب إلى الفوز بعمودية فاس في ظل هذا التكتل في مواجهة حميد شباط عمدة العاصمة العلمية السابق عن حزب جبهة القوى الديموقراطية.

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