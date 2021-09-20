بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على متابعيهم للتواصل معهم

نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار تطبيق يتيح للمعجبين التواصل مع نجومهم مقابل أداء مبالغ تصل إلى آلاف الدراهم.

الأمر الذي جعل البعض يعتبره استغلال فظيع للجمهور من أجل كسب مبالغ مهمة، فيما اعتبر البعض الآخر أنها طريقة جديدة للتسول خاصة في هذه الظرفية التي أضحى يعاني منها العديد من الفنانين المغاربة.

سخط و استنكار و سخرية لم يقتصر فقط على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و إنما وصل إلى العديد من الشخصيات في مجالات مختلفة، حيث انتقدوا فكرة التطبيق و التي تروم إلى المتاجرة بحب المتابعين من أجل تحقيق أرباح مادية.

و في هذا الصدد كتب مصطفى العباسي الكاتب العام لفرع النقابة الوطنية للصحافة بتطوان، على حائطه الفايسبوكي:”كخدي عدلتلكوم غير 50 درهم لكل سؤال أو معلومة طلبتوها عندي فالخاص كراني ملايري.. كا ولا ماكا

(عطفا على شي فنانة كبار طالبين أجرة)”.

و كذلك أمين راغب نشر عبر نفس المنصة تدوينة ساخرة جاءت كالتالي:”1500 درهم لربع ساعة انا ومنخلصهاش على راسي باش ندوي معاه”.

و يشار أن منطق الدفع، لم يتقبله الكثيرين، من بينهم بطل سلمات ابو البنات في جزئه الثالث أنس الباز الذي سبق و استنكر بيع الصور أو الإهداءات للجمهور، عن طريق شركات مختصة.

وقال الباز :” آتأسف لحال زملائي من الفنانين لي دخلو مع واحد جوج شركات، حسبي الله ونعم الوكيل كتبيعو وتشريو فتصاوركم والإهداءات، وكتبيعو وتشريو فالمشاهد ديالكم.

وأضاف الباز :” شركتين لبيع تهنئات المشاهير تتفاوضان مع فنانين مغاربة، وعرضت إحداهن عليه نفس الأمر، لكنه رفض لإيمانه أن الجمهور لا يباع بالمال”.

و استطرد الفنان المغربي قائلا :”بيع الصور أو الإهداءات للجمهور، أمر غير أخلاقي، ولا يمت للفن بصلة، بل يشوه صورة الفن وينزل بها إلى الحضيض”.

مشيرا إلى أن الفنان الحقيقي لا يقبل بمنطق التعامل مع الجمهور كزبائن، إنما يسهر ويبذل مجهودا كبيرا لتقديم منتوج فني يستحقه الجمهور.

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