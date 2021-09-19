إسبانيا..ثوران بركان في جزيرة لا بالما يدفع السلطات لإجلاء العشرات من السكان

2021-09-19 / 10:46 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أجلت السلطات الإسبانية الأحد نحو 40 شخصا يعانون من مشاكل في الحركة وبعض الماشية إلى مناطق أكثر أمنا في جزيرة لا بالما بعد تحذير علماء من تزايد خطر ثوران بركان كومبري فييخا.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن العلماء سجلوا سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 في متنزه كومبريه فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة في الإجلاء. ولم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان.

وقال متحدث باسم معهد جزر الكناري لعلم البراكين “تتزايد شدة الزلازل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح. تتزايد فرصة وقوع انفجار، الأمر الذي جعل الحكومة تقرر إجلاء بعض الناس”.

وفي تغريدة، كتبت الحكومة المحلية التي بدأت في تنفيذ عمليات إجلاء في المناطق المأهولة الأقرب إلى البركان، “بدأ الثوران البركاني في منطقة كابيثا دي فاكا في إل باسو”.

واضافت “يطلب من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لم تعد خطرة وبدأت تحتضر

الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لم تعد خطرة وبدأت…

2021-09-19 / 10:04 مساءً
Photo of أستراليا تنفي الكذب على فرنسا في صفقة الغواصات

أستراليا تنفي الكذب على فرنسا في صفقة الغواصات

2021-09-19 / 8:44 مساءً
Photo of سانشيز يلغي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب بركان لابالما

سانشيز يلغي مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب…

2021-09-19 / 6:22 مساءً
Photo of تحطم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الليبي

تحطم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الليبي

2021-09-19 / 5:41 مساءً
Photo of دمية “ميركل” تباع في ألمانيا بـ189 يورو (صورة)

دمية “ميركل” تباع في ألمانيا بـ189 يورو (صورة)

2021-09-19 / 3:48 مساءً
Photo of إغلاق فرنسا لدار نشر إسلامية بدعوى تعارضها مع قيم الغرب

إغلاق فرنسا لدار نشر إسلامية بدعوى تعارضها مع قيم…

2021-09-19 / 2:15 مساءً
Photo of السعودية.. جريح بطلق ناري في جدة والأمن يوقف الجاني

السعودية.. جريح بطلق ناري في جدة والأمن يوقف الجاني

2021-09-19 / 11:29 صباحًا
Photo of الشرطة باستراليا تستخدم رذاذ الفلفل ضد امرأة مسنة أثناء احتجاجات

الشرطة باستراليا تستخدم رذاذ الفلفل ضد امرأة مسنة أثناء…

2021-09-19 / 10:49 صباحًا
Photo of إسرائيل تعتقل آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

إسرائيل تعتقل آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من…

2021-09-19 / 9:04 صباحًا
Photo of أمريكي يطلق النار على “كائنات فضائية” رآها في موقف سيارات

أمريكي يطلق النار على “كائنات فضائية” رآها في موقف…

2021-09-18 / 11:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق