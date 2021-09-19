الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة لم تعد خطرة وبدأت تحتضر

2021-09-19 / 10:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الأحد، إن الولايات المتحدة “لم تعد خطرة”، موضحا أنها “بدأت تحتضر”.

وأضاف: “لم يعد هناك أثر للولايات المتحدة التي كانت تشكل خطرا، كل ما نراه هو دولة مهزومة ومندحرة ويائسة وتحتضر”.

وهاجم سلامي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وقال بهذا الشأن: “النظام السعودي الذي يهاجم الشعب اليمني الأعزل بكل الطرق، نراه يحتضر اليوم”.

وأشار سلامي إلى أن “العراقيل التي كانت أمام الشعب الإيراني والضغوط التي فرضت عليه بدأت تزال بعد مقاومة الشعب الإيراني والطريق آمن بدأ يُعبد”.

واستطرد: “المجتمع الإسلامي بدأ ينمو والعالم ينظر الينا بتقدير لصمودنا أمام القوى العالمية لأكثر من أربعة عقود”.

يأتي ذلك في وقت وجّه فيه القضاء الإيراني تهما إلى 37 شخصية وكيانا أمريكيا في قضية اغتيال العلماء النوويين بين عامي 2010 و2012.

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