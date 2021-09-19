انتخاب المصطفى مهدي رئيسا لجماعة “وادي لاو”

2021-09-19 / 9:19 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

انتخب المصطفى مهدي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأحد، رئيسا جديدا لمكتب مجلس جماعة وادي لاو.

وتمكن المصطفى مهدي من الحصول على 10 اصوات، مقابل صوتين لمنافسه مصطفى البقالي، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، و 0 صوت لمرشحين آخرين، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت وبذلك يكيون قد ظفر بمنصب رئاسة جماة وادلاو التابعة لاقليم تطوان.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب النواب الأربعة لرئيس الجماعة، ويتعلق الأمر على التوالي بكريمة الملاحي وعبد اللطيف بوزكري وجواد اشداد ومصطفى فزاكة، وينتمون جميعا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

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