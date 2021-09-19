شُيّدت تحت “جنح الظلام”..جرافات وقوات عمومية لهدم مباني “عشوائية”ضواحي طنجة (صور +فيديو)

2021-09-19 / 8:26 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي -هبة بريس

يبدو أن خروقات مجال التعمير واستفحال ظاهرة البناء العشوائي التي طالت هذه المرة الملك الغابوي بمنطقة “اشراقة” بجماعة اجزناية ، دفع بالسلطات الى التحرك من أجل هدم مباني وأساسات أقيمت بصورة غير قانونية وفي “جنح الظلام “.


وهمت عملية الهدم التي أشرف عليها ، محمد امهيدية، والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، بصفته عاملا على اقليم طنجة-أصيلة، أزيد من 20 بناية أقيمت بصورة عشوائية فوق أوعية عقارية تابعة للنفوذ الترابي لجماعة اجزناية احدى كبريات الجماعات بالجهة .


وعاينت “هبة بريس “استكمال عملية هدم المباني والتي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، كرد على عدم امتثال أصحاب الأوراش بوقف عمليات البناء غير المرخصة وهدم تلك التي تم تشييدها في غفلة من السلطات .

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‫3 تعليقات

  3. البنايات موضوع الهدم و كما تبين الصور موجودة بمحاداة الطريق!!
    تحت جنح الظلام !! توصيف فيه استهانة بذكاء المغاربة و بحنكة جهاز المقدم و مرؤسيه!!
    نحن نحب وطننا و ملكنا و لا نرضى لمؤسساتنا بوصفها بالوهن!
    يحكى ان احدهم لم يتمكن من العثور على مقدم حيه لاستصدار شهادة سكناه، فقام بجلب بعض مواد البناء و وضعها امام بيته فحضر الرجل يستفسره!!
    هذه نكتنا !
    فكيف يبنى حي دون معرفة الوصيين؟!
    و كيف تتركون الناس يهدرون ارزاقهم و يستدينون لبناء ثلاثة طوابق ثم تهدم فوق رؤوسهم!!
    هذا ليس سؤال فرد بل نقل لاسئلة الناس!

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