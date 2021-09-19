شُيّدت تحت “جنح الظلام”..جرافات وقوات عمومية لهدم مباني “عشوائية”ضواحي طنجة (صور +فيديو)

اسماعيل بويعقوبي -هبة بريس

يبدو أن خروقات مجال التعمير واستفحال ظاهرة البناء العشوائي التي طالت هذه المرة الملك الغابوي بمنطقة “اشراقة” بجماعة اجزناية ، دفع بالسلطات الى التحرك من أجل هدم مباني وأساسات أقيمت بصورة غير قانونية وفي “جنح الظلام “.



وهمت عملية الهدم التي أشرف عليها ، محمد امهيدية، والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، بصفته عاملا على اقليم طنجة-أصيلة، أزيد من 20 بناية أقيمت بصورة عشوائية فوق أوعية عقارية تابعة للنفوذ الترابي لجماعة اجزناية احدى كبريات الجماعات بالجهة .



وعاينت “هبة بريس “استكمال عملية هدم المباني والتي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، كرد على عدم امتثال أصحاب الأوراش بوقف عمليات البناء غير المرخصة وهدم تلك التي تم تشييدها في غفلة من السلطات .

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