استعرضا العلاقات الثنائية ..بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني

2021-09-19 / 7:58 مساءً
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هبة بريس -

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة.

وعبر الوزيران، في هذا السياق، عن ارتياحهما الكبير لمستوى علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين،

كما أكدا عزمهما على تكثيف الاتصالات والمشاورات الدائمة في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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‫2 تعليقات

  2. مجرد تساؤل.
    ما هو فحوى الاتصال !!!؟؟؟
    بتاريخ:13/09/2021، نشرت سفارة موريتانيا بالرباط “تعميم” ( بيان /إعلان)، تحت رقم: 01/1443/2021. أعلنت فيه إغلاق السفارة، وعللت ذلك بتفشي كورونا بين الموظفين.

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