الابراهيمي : حان وقت تخفيف القيود والتأخر في ذلك يفقدنا مصداقيتنا

2021-09-19 / 6:48 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

قال البروفيسور عز الدين الابراهيمي مدير مختبر البيوتكنلوجيا الطبية وعضو اللجنة العلمية ،أنه حان الوقت لنجرأ علميا و عمليا على تخفيف القيود المفروضة بسبب تدابير مواجهة كورونا .

وأضاف الابراهيمي في تدوينة له حسابه بموقع فايسبوك قائلا :”لا أفهم أننا لحد الأن لم نرفع أو نخفف القيود عن مجموعة من القطاعات… وبكل صراحة جارحة، أقول أن هذا يفقدنا بعضا من مصداقيتنا و يطعن في مقاربتنا العلمية ، يجب أن نجرأ على العودة لحياة شبه عادية تدريجيا، نعم أتفق و علميا أتفق مع المطالبين بتخفيف القيود متفق مع فتح المساجد لصلاة العشاء… مع مطالب أصحاب الحمامات مع أصحاب القاعات الرياضية… مع فتح الملاعب الرياضية مع الممونين مع أصحاب السياحة و النوادي و السينمات بأعداد معقولة “ماشي بحال” القهاوي و الطوبيسات و المطاعم اللي “مطرطقين”… شوي ديال المنطق”.

وأردف الابراهيمي قائلا :” فبعد تجاوز 60 في المئة من الملقحين الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة (20 في المئة من الساكنة) و قريبا 70 قي المئة… أظن أنه بات واضحا أن الأغلبية قد تلقحت و تريد العودة إلى حياة شبه طبيعية… و جل هاته القطاعات و منذ مدة “كتقلب على طرف ديال الخبز” و من حقها “تقلب” بكرامة… فالصحة و الاقتصاد وجهان لعملة واحدة اسمها الكرامة الانسانية… و لنخفف من الحجر الليلي للتقليل من الضغط النفسي و لنبق هكذا مصداقيتنا و مقتاربتنا العلمية الأستباقية… و إلا….
و إلا… فإلى متى؟ و ماذا ننتظر؟ ”

وتساءل الابراهيمي قائلا :” هل ننتظر وصول موجة أخرى لفعل ذالك أو حتى تتدهور الحالة الوبائية أو تظهر سلالة جديدة بنفس المنطق الذي نقبل به التدافع و الزحام في الحافلات و التجمعات بالمقاهي و المطاعم , لزاما علينا التخفيف و التدرج للخروج من الازمة… بغينا نرجعو للحياة الطبيعية تدريجي و لكن كيف ذلك.؟…”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of شُيّدت تحت “جنح الظلام”..جرافات وقوات عمومية لهدم مباني “عشوائية”ضواحي طنجة (صور +فيديو)

شُيّدت تحت “جنح الظلام”..جرافات وقوات عمومية لهدم مباني “عشوائية”ضواحي…

2021-09-19 / 8:26 مساءً
Photo of جرّار ينهي حياة شخص ضواحي شفشاون

جرّار ينهي حياة شخص ضواحي شفشاون

2021-09-19 / 7:04 مساءً
Photo of وكيل الملك بالدار البيضاء ينفي ضبط مسؤول بمحكمة مع محامية بوضعية مخلة

وكيل الملك بالدار البيضاء ينفي ضبط مسؤول بمحكمة مع…

2021-09-19 / 6:12 مساءً
Photo of تايوان تندد بحظر الصين استيراد فاكهة منها

تايوان تندد بحظر الصين استيراد فاكهة منها

2021-09-19 / 5:26 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية ينتقد عدم تخفيف قيود كورونا

عضو باللجنة العلمية ينتقد عدم تخفيف قيود كورونا

2021-09-19 / 5:04 مساءً
Photo of تسجيل 1555 إصابة و34 وفاة جديدة بـ “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 1555 إصابة و34 وفاة جديدة بـ “كورونا” في…

2021-09-19 / 4:41 مساءً
Photo of جثمان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى في العاصمة الجزائر

جثمان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى في…

2021-09-19 / 4:33 مساءً
Photo of إنتخاب التجمعي ” العابدي” رئيسا لجماعة المهادي بالأغلبية

إنتخاب التجمعي ” العابدي” رئيسا لجماعة المهادي بالأغلبية

2021-09-19 / 4:25 مساءً
Photo of فاس : صاحب باحة بطريق سيار يعطل صنابير الماء من اجل الإغتناء

فاس : صاحب باحة بطريق سيار يعطل صنابير الماء…

2021-09-19 / 4:05 مساءً

مواطن يطلب رخصة رسمية للسير على الرصيف بالجديدة

2021-09-19 / 3:22 مساءً

تعليق واحد

  1. lمادا تنتظرون لقد أنهكتم اقتصاد المعرب ودمرتم عدة قطاعات حيوية تمس بالمواطن البسيط و قلصتم الصلاة في المساجد ورفعتم تدكرة السفر حيث أصبحت باهصة الثمن . ارحموا هدا الشعب لقد الحقتم به الضرر أكثر مما ألحفه فيروس كورونا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق