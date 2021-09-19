KLAIPEDA, LITHUANIA - SEPTEMBER 19: Otmane Boumezou of Morocco passes the ball under pressure from Tiago Brito of Portugal during the FIFA Futsal World Cup 2021 group C match between Portugal and Morocco at Klaipeda Arena on September 19, 2021 in Klaipeda, Lithuania. (Photo by Chris Ricco - FIFA/FIFA via Getty Images)

المغرب يتعادل مع البرتغال ويضرب موعدا مع فنزويلا في ثمن نهائي بطولة العالم للفوتسال

2021-09-19 / 6:25 مساءً
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هبة بريس-الرياضة

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي بـ 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة مجموعات بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة.

المنتخب الوطني كان السباق إلى التهديف عبر يوسف جواد في الدقيقة 2، وأدرك منتخب البرتغال التعادل عبر اللاعب كيسيليو في الدقيقة 9، ثم سجل بريطو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 17.

وخلال الجولة الثانية أدرك أنس العيان التعادل للعناصر الوطنية في الدقيقة 24، ثم عاد منتخب البرتغال إلى المقدمة بهدف كويلهو في الدقيقة 29، ووقع بلال البقالي هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 38.

وبهذا التعادل يكون المنتخب الوطني قد ضمن المركز الثاني في مجموعته، ليضرب بذلك موعدا مع منتخب فنزويلا في ثمن نهائي بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة.

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