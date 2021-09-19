المغرب يتعادل مع البرتغال ويضرب موعدا مع فنزويلا في ثمن نهائي بطولة العالم للفوتسال

هبة بريس-الرياضة

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي بـ 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة مجموعات بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة.

المنتخب الوطني كان السباق إلى التهديف عبر يوسف جواد في الدقيقة 2، وأدرك منتخب البرتغال التعادل عبر اللاعب كيسيليو في الدقيقة 9، ثم سجل بريطو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 17.

وخلال الجولة الثانية أدرك أنس العيان التعادل للعناصر الوطنية في الدقيقة 24، ثم عاد منتخب البرتغال إلى المقدمة بهدف كويلهو في الدقيقة 29، ووقع بلال البقالي هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 38.

وبهذا التعادل يكون المنتخب الوطني قد ضمن المركز الثاني في مجموعته، ليضرب بذلك موعدا مع منتخب فنزويلا في ثمن نهائي بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة.

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