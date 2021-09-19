تحطم مروحيتين تابعتين لسلاح الجو الليبي

هبة بريس

تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش العربي الليبي، إثر تصادمهما، ونتج عن الحادث مقتل طاقم إحدى المروحيتين أثناء مشاركتهما في مهمة عسكرية، وفقا لما تم الإعلان عنه.

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل أحد أفراده برصاص مسلحين

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة العميد ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية، على “فيسبوك”، اليوم الأحد.

وقال الزوي، على صفحته، غير الموثقة، إن سقوط المروحيتين نتج عن تصادمهما.

وتابع: “أدى سقوط الطائرتين العموديتين إلى مقتل عميد طيار بوزيد لبرعصى، وعريف فنى ميلاد الأصيبعى، بينما تمكن طاقم المروحية الأخرى من النجاة”.

ولفت الزوي إلى أن المروحية الأولى تنتمي إلى قاعدة بنينا الجوية، مشيرا إلى أن التصادم وقع أثناء تنفيذهما مهمة عسكرية.

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