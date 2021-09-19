تايوان تندد بحظر الصين استيراد فاكهة منها

2021-09-19 / 5:26 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وصف وزير الخارجية التايواني، الحظر الصيني الجديد على استيراد فاكهة استوائية من بلاده بأنه “خطوة معادية” حيث جاء القرار الصيني وسط توتر العلاقات بين البلدين

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد سلسلة تهديدات عسكرية، تقوم الصين بتسييس وعسكرة التجارة من خلال الإعلان عن حظر فوري على استيراد بعض أنواع الفاكهة من تايوان”.

وأضاف أن الحظر التجاري يعد “خطوة عدائية تنتهك أعراف التجارة الدولية”.

وأعلنت سلطات الجمارك الصينية أمس السبت أنها ستوقف استيراد بعض أنواع الفاكهة من تايوان، مشيرة إلى مخاوف من انتشار آفات.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان أنها رصدت آفات في واردات بعض أنواع الفاكهة من تايوان.

وأضافت “تعليق استيراد هذه الأنواع يأتي للوقاية من مخاطر انتشار الأوبئة النباتية”.

من جهته، صرح وزير الزراعة التايواني تشين تشي تشونغ، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بأن السلطات التايوانية دعت بكين إلى تقديم دليل علمي.

وتعد الصين أكبر مستورد للمنتجات الزراعية من تايوان، واستوردت سلعا زراعية بقيمة تتخطى مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.

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