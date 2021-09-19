تسجيل 1555 إصابة و34 وفاة جديدة بـ “كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1555 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

وحسب ذات الجهة فقد ايرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 919.681 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة ليصل العدد إلى 13.910، بينما تم التأكد من 2062 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 882.155.

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