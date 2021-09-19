تسجيل 1555 إصابة و34 وفاة جديدة بـ “كورونا” في 24 ساعة
هبة بريس _ الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1555 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية
وحسب ذات الجهة فقد ايرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 919.681 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة ليصل العدد إلى 13.910، بينما تم التأكد من 2062 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 882.155.
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6 تعليقات
سيناريوهات كوفيد 19 كورونا لم تنتهي بعد اطلقوا سراح ما من هذه القيود المفروضة علينا .لك الحجر الصحي الليلي.
إن الاصابات والوفيات بالمقارنة مع الايام السابقة والحمدلله إنها في تراجع ملحوظ ونتمنى الرجوع إلى الحياة العادية انشاءالله عما قريب.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب يارب يارب يارب امين يارب العالمين
هذآ تاثير الانتخابات على الحالة الوبائية هههههههه
اقتربت الحلقة الأخيرة لكوفيد 19 هههههههه.
هذه سوى تقديرات للحالة الوبائية ليس هناك احصاءات دقيقة