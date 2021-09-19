إنتخاب التجمعي ” العابدي” رئيسا لجماعة المهادي بالأغلبية

2021-09-19 / 4:25 مساءً
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هبة بريس _ ع بركة

جرى اليوم الاحد 19 شتنبر الجاري، إنتخاب ” سليمان العابدي” رئيسا للجماعة الترابية المهادي التابعة إدارية لقيادة اولاد محلة بإقليم تارودانت .

وحضي الرئيس ” سليمان العابدي” بأغلبية الاصوات في المجلس 18 صوت، من ضمنهم 16 صوت للاحرار و اثنان الاستقلال والبام.

وتم انتخاب التجمعي ” العابدي” لولاية ثانية بالجماعة الترابية، بعد نال أصوات ساكنة المنطقة، نظرا لما قدمه للمنطقة من انجازات في البنيات التحتية وتقريب الإدارة من المواطنين، وهو ما زاد من ثقة الساكنة لهذا الشاب .

وهذه تشكيلة مجلس الجماعة الترابية المعادي.

الرئيس سليمان العابدي
نائبه الاول : باز الدار بوجمعة نائب
نائبه الثاني : الصغير اسماعيل
نائبه الثالث : الحافيظي لطيفة
نائبه الرابع : الضحى الحبيب
كاتبة المجلس : عكدود فطومة
نائبتها : المرابط فاطمة

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