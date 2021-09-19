فاس : صاحب باحة بطريق سيار يعطل صنابير الماء من اجل الإغتناء
هبة بريس _ الرباط
سعى صاحب باحة للإغتناء السريع بعدما عمد الى تعطيل صنابير الماء بغية الضغط على مستعملي الطريق لإقتناء الماء المعدني .
واحتج مستعملو الطريق السيار على تعطيل مراحيض وانقطاع الماء بباحة استراحة بفاس، دون ان يتدخل المسؤولون لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وبرر العاملون عدم إصلاح العطب بعدم تفاعل صاحب المشروع مع احتجاجات السائقين ورواد الباحة، حيث اضطروا إلى شراء مياه معدنية للشرب والنظافة، وقضاء الحاجة
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7 تعليقات
مايبقاش يحبسوا فيها يديروا عليه حملة فالفايسبوك ويخلونه يتشمش ويرجع للطريق بلا خاطرو
المحسنون يبحثون عن الأجر أينما كان واللءام،يبحثون عن السيءة،اينما،كانت، والخلاء،مكاننا،اذا،اردنا،قضاء الحاجة فليفعل مايريد، والله،٧لى كل شي شهيد،،والغني هو الله وليس البشر
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جشع وانتهازي.اولم يتذكروا بان الدنيا فانية ولن ينفع الا العمل الصالح.
إنها وقاحة من صاحب هذآ المشروع يجب محاكمته لهذا التصرف اللاخلاقي.
بهذا التصرف والمعاملة سيجعله يفقد الزبناء .ويفقد السمعة لهذه الباحة الاستراحية ولا أحدا يذهب عنده .
يجب على الدولة باغلاق الباحة والعقوبة لهذا التصرف اللاخلاقي .الا الماء لا يقوم بقطعه فهو يعطى مجانا في سبيل الله حيث قال الله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حيا)صدق الله العظيم.
اين المراقبة كي تمنع هذآ الشخص من هذآ التصرف الرذيل واين هم المسؤولون هل انعدموا ام الرشوة غلبت عن ذالك…؟؟؟