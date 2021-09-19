فاس : صاحب باحة بطريق سيار يعطل صنابير الماء من اجل الإغتناء

2021-09-19 / 4:05 مساءً
7
هبة بريس _ الرباط

سعى صاحب باحة للإغتناء السريع بعدما عمد الى تعطيل صنابير الماء بغية الضغط على مستعملي الطريق لإقتناء الماء المعدني .

واحتج مستعملو الطريق السيار على تعطيل مراحيض وانقطاع الماء بباحة استراحة بفاس، دون ان يتدخل المسؤولون لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وبرر العاملون عدم إصلاح العطب بعدم تفاعل صاحب المشروع مع احتجاجات السائقين ورواد الباحة، حيث اضطروا إلى شراء مياه معدنية للشرب والنظافة، وقضاء الحاجة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وكيل الملك بالدار البيضاء ينفي ضبط مسؤول بمحكمة مع محامية بوضعية مخلة

وكيل الملك بالدار البيضاء ينفي ضبط مسؤول بمحكمة مع…

2021-09-19 / 6:12 مساءً
Photo of تايوان تندد بحظر الصين استيراد فاكهة منها

تايوان تندد بحظر الصين استيراد فاكهة منها

2021-09-19 / 5:26 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية ينتقد عدم تخفيف قيود كورونا

عضو باللجنة العلمية ينتقد عدم تخفيف قيود كورونا

2021-09-19 / 5:04 مساءً
Photo of تسجيل 1555 إصابة و34 وفاة جديدة بـ “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 1555 إصابة و34 وفاة جديدة بـ “كورونا” في…

2021-09-19 / 4:41 مساءً
Photo of جثمان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى في العاصمة الجزائر

جثمان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى في…

2021-09-19 / 4:33 مساءً
Photo of إنتخاب التجمعي ” العابدي” رئيسا لجماعة المهادي بالأغلبية

إنتخاب التجمعي ” العابدي” رئيسا لجماعة المهادي بالأغلبية

2021-09-19 / 4:25 مساءً

مواطن يطلب رخصة رسمية للسير على الرصيف بالجديدة

2021-09-19 / 3:22 مساءً
Photo of ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل حكومة أخنوش

ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل…

2021-09-19 / 2:24 مساءً
Photo of غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

2021-09-19 / 2:05 مساءً
Photo of انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر بإقليم صفرو

انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر…

2021-09-19 / 1:31 مساءً

‫7 تعليقات

  2. المحسنون يبحثون عن الأجر أينما كان واللءام،يبحثون عن السيءة،اينما،كانت، والخلاء،مكاننا،اذا،اردنا،قضاء الحاجة فليفعل مايريد، والله،٧لى كل شي شهيد،،والغني هو الله وليس البشر

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جشع وانتهازي.اولم يتذكروا بان الدنيا فانية ولن ينفع الا العمل الصالح.

  6. يجب على الدولة باغلاق الباحة والعقوبة لهذا التصرف اللاخلاقي .الا الماء لا يقوم بقطعه فهو يعطى مجانا في سبيل الله حيث قال الله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حيا)صدق الله العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق