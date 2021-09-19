فاس : صاحب باحة بطريق سيار يعطل صنابير الماء من اجل الإغتناء

هبة بريس _ الرباط

سعى صاحب باحة للإغتناء السريع بعدما عمد الى تعطيل صنابير الماء بغية الضغط على مستعملي الطريق لإقتناء الماء المعدني .

واحتج مستعملو الطريق السيار على تعطيل مراحيض وانقطاع الماء بباحة استراحة بفاس، دون ان يتدخل المسؤولون لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وبرر العاملون عدم إصلاح العطب بعدم تفاعل صاحب المشروع مع احتجاجات السائقين ورواد الباحة، حيث اضطروا إلى شراء مياه معدنية للشرب والنظافة، وقضاء الحاجة

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