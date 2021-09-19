دمية “ميركل” تباع في ألمانيا بـ189 يورو (صورة)

2021-09-19 / 3:48 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

صمم أحد المصانع المتخصصة بصناعة ألعاب الدببة في كوبورغ بألمانيا “دبة دمية” للبيع في الأسواق بقيمة 189 يورو، بمناسبة رحيل أنغيلا ميركل عن منصبها كمستشارة لألمانيا.

ويصمم مصنع ألماني منذ قرن دمى الدببة، لكنه بالإضافة إلى ذلك، يصمم بين الفينة والأخرى دمى دببة لشخصيات شهيرة حول العالم، حيث صمم سابقا دمى لرؤساء أمريكا، مثل باراك أوباما، وثيودور روزفلت، وأبراهام لنكولن، بالإضافة إلى أحد المستشارين الألمان هيلموت شميدت، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وبحسب مدير المصنع، مارتن هيرمان: “يعرض المصنع شخصيات ذات مكانة واسم في العالم في صالة العرض الخاصة به.. لا يصمم المصنعون ألعابًا للأطفال، بل يصنعون تحفا فنية”، على حد تعبيره.

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