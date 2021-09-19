مواطن يطلب رخصة رسمية للسير على الرصيف بالجديدة
هبة بريس _ اارباط
توجه مواطن يدعى يوسف البلالي بمدينة الجديدة إلى رئيس مجلس المدينة بطلب للحصول على رخصة للسير فوق الرصيف الممتد من مكان سكناه إلى مقر عمله
وقام الاخير بهذا الطلب ، للتعبير عن غضبه من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي أصبح يعاني منها الراجلون بعدد من مدن المملكة.
وقال البلالي في طلبه الذي توصل به مكتب الضبط بالجماعة إنه أصبح يعاني من صعوبة في السير على الرصيف بسبب احتلاله غير الأخلاقي من طرف أصحاب أرباب المحلات التجارية الذين يضعون سلعهم فوقه.
وأضاف المواطن الذي يقطن بتجزئة النصر بالجديدة إنه أصبح مجبرا على السير وسط الطريق مع السيارات والشاحنات والدراجات.
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المجموع 1 آراء
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5 تعليقات
اهنیء هذا المواطن علی سلوكه هذا المسلك الذي قد يعتبره البعض غير واقعي، الا انه في غاية الواقعية والذكاء، لانه تعبير عن انزعاجه من الظاهرة المستشرية في الحواضر الوطنية، انتقاد للتجاهل المستفز للسلطات المحلية والمجلس الجماعي تجاه احتلال الملك العمومي والتعدي علی حقوق الراجلين وتشويه المنظر العام، واخيرا احراج المجلس ورٸيسه بطلبه رخصة غير موجودة ضمن قاٸمة الرخص، لانها حق طبيعي ودستوري ممنوح للجميع دون استثناء او تمييز، لكن في الامر تلميح ان التجار والحرفيين المحتلين للملك العمومي منحت لهم الرخص لذلك بطريقة قانونية او ۔۔۔۔۔۔ فهل سيضطر كل واحد منا طلب رخصة للسير علی الرصيف يعلقها علی صدره علی شكل بطاقة????
لفتة جيدة جدا ، يجب أن نشجع هذا الرجل
طلب منطقي يعبر عن العبثية في تسيير الشأن العام .
لن نستغرب إذا قوبل طلب هذا المواطن بالرفض بل و بالإعتقال.
عندو الحق…أغلب الأرصفة محتلة و في كل المدن..و ما كايناش المراقبة..إوا خاص ردة فعل حقيقية من السلطات.
مشفتوش وادي زم