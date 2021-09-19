مواطن يطلب رخصة رسمية للسير على الرصيف بالجديدة

هبة بريس _ اارباط

توجه مواطن يدعى يوسف البلالي بمدينة الجديدة إلى رئيس مجلس المدينة بطلب للحصول على رخصة للسير فوق الرصيف الممتد من مكان سكناه إلى مقر عمله

وقام الاخير بهذا الطلب ، للتعبير عن غضبه من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي أصبح يعاني منها الراجلون بعدد من مدن المملكة.

وقال البلالي في طلبه الذي توصل به مكتب الضبط بالجماعة إنه أصبح يعاني من صعوبة في السير على الرصيف بسبب احتلاله غير الأخلاقي من طرف أصحاب أرباب المحلات التجارية الذين يضعون سلعهم فوقه.

وأضاف المواطن الذي يقطن بتجزئة النصر بالجديدة إنه أصبح مجبرا على السير وسط الطريق مع السيارات والشاحنات والدراجات.

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