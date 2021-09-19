برلمان “المصباح” يستنكر خروقات الانتخابات
استنكر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الخروقات والاختلالات التي شهدتها انتخابات 8 شتنبر 2021، “سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال”.
وتابع المجلس الوطني لحزب “المصباح” في بيانه الختامي الصادر عن دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 18 شتنبر 2021، معددا هذه الخروقات والاختلالات “والتلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي”.
وأكد البيان أن هذه الخروقات والاختلالات “أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال
11 تعليقات
حزب ما يسمى العدالة والتنمية حزب فاشل وانتهازي لاغير انتهت صلاحيته واصبح حتة متحللة عفنة
إنها الضربة القاضية لكم فلا داعي إن ترجعوا المواجع من جديد ما كفايا ما فعلتوه في المواطن البسيط….
قراراتكم التافهية هي التي اطاحت بكم في الهاوية.
لاتتكلمون عن النزاهة والشفاهية والمصداقية متى كان يعرف حزبكم هذه الصفات…
يجب عليكم ان تتحملوا هزيمتكم وترضوا بالواقع.وانسحبوا بدون مشوشرة ههههههههههههههه
مازال ما حشمتو.باااز وجوهكم قاصحة. لولا القاسم الانتخابي لكنتم صفرا.
.. إن الشعب المغربي اعطاكم درسا لم تنسوه أبدا في حياتكم وعافبكم اشد العقاب. والدليل على 7اصوات التي حصلتوا عليها انها مهزلة واضحوكة لكم هههههههه
كما يقال المثل المغربي (لحفر شي حفرة يطيح فيها )وهذا هو مصيركم.
السبب الحقيقي في هزيمة البيجيدي هو بعد ان تولى العثماني منصب رئيس الحكومة مكان بن كيران. انتفض هذا الأخير ولم يرضى بهذا التغيير.ثم اخذ يعارض العثماني في تسيير الحكومة مما اجج الصراع داخل أحزاب البيجيدي وعجل بانقسام الحزب الى موالين لابن كيران موالين العثماني وهذا ما نتج عنه انقسام الحزب ومما إثر سلبا على تسيير الحكومة وكذلك الترحال لاعضاء من الحزب و منخرطيه على الصعيد المحلي والجهوي..الى الاحزاب الاخرى.
وايضا قضية اخفاق العثماني في وزارة الخارجية سابقا.وكذلك تصرفات لا أخلاقية لبعض اعضاء موالين للحزب هذا كله ما انتقص من مصداقية و ثقة المواطنين بالبيجيدي.و بالتالي هزيمة الحزب في الانتخابات.
مع العلم ان كل ما قام به البيجيدي ليي كله بالسلبي.بل هناك إيجابيات لم تحسب لهم مع الاسف بسبب تصرفات بعضهم.
كفى نفاق أيها المنافقين. من كان على رأس الحكومة يوم 8 شتنبر!!!
واباااااااز…اقسم بالله على هاذ السنطيحة لن افكر ابدا لا انا و لا اولادي و لا احفاذي في التصويت لكم يوما ما علما انني كنت افعل و لم يؤثر علي احد غيركم لابذل رأيي في المستقبل علما انني صوت لكم مؤخرا …