جثة متحللة بسطات تستنفر السلطات

2021-09-19 / 2:39 مساءً
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فتحت عناصر الأمن بسطات صباح اليوم الأحد تحقيقاتها لكشف ملابسات وحيثيات واقعة العثور على جثة شخص متقدمة في التحلل في ظروف غامضة داخل منزل عبارة عن “خربة” بحي بام بمدينة سطات.

وقد انتقلت المصالح الطبية التابعة للمكتب الصحي البلدي بسطات، وعناصر من السلطات المحلية، للعمل على نقل الجثة المتحللة وسط تجمع لمواطني الحي، صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المرجح ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

مصادرنا أفادت ان الهالك وهو ستيني، كان يتخذ من المنزل المهترئ موطنا له، قبل أن تنبعث من داخله روائح نثنة أثارت فضول ساكنة الحي وخاصة جيرانه، مما جعلهم يربطون الاتصال بالعناصر الأمنية التي حلت إلى عين المكان رفقة أفراد من الشرطة العلمية الذين عملوا على اتخاذ المتعين ورفع كل ما من شأنه أن يفيد في مجريات التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الوفاة بناء على التقارير الطبية والتحقيقات الجارية من قبل المحققين بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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