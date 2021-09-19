ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل حكومة أخنوش

2021-09-19 / 2:24 مساءً
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هبة بريس _ ع بركة

تسود بقوة ثلاث أسماء من سوس، في كواليس تشكيل حكومة عزيز أخنوش، وتقلد حقائب وزارية مهمة .

وعلى الرغم من أن الحكومة المقبلة، سيتم الاستوزار خلالها عبر الاعتماد بشكل دقيق على الكفاءة والخبرة، عكس ما كان في ولايات سابقة، عبر إستوزار أسماء تفتقر الكفاءة المطلوبة، بل عادة ما يتم ذلك برغبة الاحزاب في إختيار أسماء لها شعبية بداخلها، غير أن الامور قد تغيرت بشكل كبير، وما يزكي هذا الطرح هو التعديلات التي شهدتها الحكومات السابقة، بعد فشلها في تدبير أمور المهام التي أسندت لها .

ومن ضمن هذه الاسماء السوسية الرئيس السابق لجامعة إبن زهر والكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للاحرار، والمستشار الحالي لمنظمة الايسيسكو ” عمر حلي” المقترح لوزارة التعليم العالي، بعد أن شغل منصب مستشار الوزير السابق ” أمزازي” ولعل تجربة “حلي” في هذا القطاع لا منازع له، لتجربته الطويلة في القطاع وتدبيره الجيد لدواليب جامعة إبن زهر الذي تمتد لنصف تراب المملكة من أكادير الى اقاليمنا الجنوبية.

الشخصية الثانية هو ” إبراهيم الحافيدي” الكاتب الإقليمي لحزب الاحرار لأكادير إداوتنان، ورئيس جهة سوس ماسة السابق، المقترح لحقيبة وزارة الفلاحة أهم الوزارات بالمغرب، فأرشيف الحافيدي، يخوله لهذا المنصب المهم، فقد كان خبير لمنظمة الفاو التغذية والزراعة، كما أنه استاذ في مادة الزراعة، كما يعد من المساهمين في إنجاز المخطط الاخضر، الى جانب تقلده منصب مدير وكالة تنمية الواحات والارݣان .

الشخصية الثالثة هو مصطفى بيتاس، مدير المقر المركزي لحزب الاحرار بالرباط، يبلغ من العمر 40 سنة وهو عضو المكتب السياسي للاحرار ، دبلوم عالي في التدبير الإداري ، ومستشار سابق لوزير الاقتصاد والمالية، برلماني عن اقليم سيدي افني، مرشح بقوة لوزارة التربية والتعليم، في حين أن اراء اخرى تقول انه سيتقلد مهمة وزير التشغيل

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‫2 تعليقات

  1. اذن، سنقرأ اللطيف على قطاعي التعليم و الفلاحة. لأن حلي لا يجيد الا الزواق سواء في الكلام او في المنجزات و أموال البرنامج الاستعجالي ( حوالي 55 مليار لجامعة ابن زهر) بعثرها في الزواق و لم تنعكس على جودة التعليم و البحث العلمي.
    أما الحافدي فشخصيتة باهتة و ليست له كاريزمية و لم يترك شيئا يذكر مدة توليه رئاسة جهة سوس ماسة.

  2. Je pense que Mr Omar Hilli sera la bonne personne pour occuper le poste de ministre de l’éducation supérieure et de la recherche scientifique comme il a beaucoup d’expérience dans la matière ! En tout cas, je suis très optimiste du Maroc de demain, et je souhaite à ce gouvernement la succès dans la mission qu’il leur a été donnée par sa majesté le roi, ainsi que les citoyen(ne)s marocain(ne)s.

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