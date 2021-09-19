إغلاق فرنسا لدار نشر إسلامية بدعوى تعارضها مع قيم الغرب
هبة بريس _ الرباط
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، اتخاذ إجراءات لإغلاق دار “نوى” للنشر، بمنطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، لاشتباههم بارتباطها بـ”أنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية”.
وقال دارمانيان، في تغريدة نشرها على تويتر نهاية الأسبوع : “بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد”.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين.
وأشار إلى أن “الدار كانت على ارتباط بالجهاديين، وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية”، على حد تعبيره.
وأثار قرار وزارة الداخلية الفرنسية جدلا واسعا بين مسلمي فرنسا.
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8 تعليقات
نحن مسؤولون عن تعليم ابنائنا الدين، فين زمن تكالب فيه الذئاب علينا
Le Monsieur était accusé de viol, mais après ses sorties islamophobiques le dossier est clos !
الاستعمار لم يتمكن من النيل من الدول المسلمه الاد هو يضايق الاسلام في عقر داره ويدعي حريه الراي.
فرنسا على حافة الانهيار.ترجع اسدا فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين و خروفا أمام امريكا هل تجرا الرد على امريكا أو استراليا بعد فضيحة الغواصات لا تجرو هل تجرا الرد عندما طردتها امريكا من لبنان لا لولا امريكا ما كانت فرنسا على الخريطة و الدليل ان باريس احتلت 4 مرات كالزانية التي يمر عليها عدد من الرجال كل مرة
سقط القناع.ثم يأتون عندنا ليعطونا دروسا في حرية التعبير و التسامح و تقبل الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ.
يجب الرد بقوة على دولة الالحاد والكفر وعدوة الاسلام من الدرجة ابليس الاعين.
افيقو يا دول الاسلام ودافعوا عن قيامكم و ثقافتكم ودينكم الذي ارتضاه الله لعباده . فان لم تفعلوا
ًقد تصيبكم في قبل اخركم اكبر مذلة.
فرنسا كاذبة يحاربون الاسلام والاسلام ينتشر وبسرعة في جميع،أنحاء العالم باءذن،الله،ولو كره،الغرب والشرق مءاللنا،الى الجنة ومالءالكم الى،النار،يا عباد الصليب