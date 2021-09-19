إغلاق فرنسا لدار نشر إسلامية بدعوى تعارضها مع قيم الغرب

هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، اتخاذ إجراءات لإغلاق دار “نوى” للنشر، بمنطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، لاشتباههم بارتباطها بـ”أنشطة انفصالية تتعارض مع القيم الغربية”.

وقال دارمانيان، في تغريدة نشرها على تويتر نهاية الأسبوع : “بدأت إجراءات إغلاق دار نشر إسلامية، بسبب نشرها لأعمال تشرعن الجهاد”.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصول دار النشر والقبض على الناشرين.

وأشار إلى أن “الدار كانت على ارتباط بالجهاديين، وتعمل على نشر أفكار تتعارض مع القيم الغربية”، على حد تعبيره.

وأثار قرار وزارة الداخلية الفرنسية جدلا واسعا بين مسلمي فرنسا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0