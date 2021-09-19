أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

2021-09-19 / 2:05 مساءً
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هبة بريس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى تبني خطة تلقيح عالمية عادلة في ظل استمرار ظهور متغيرات فيروس كوفيد-19، والتي قد تصبح في مرحلة ما مقاومة للتطعيمات الحالية.

وقال غوتيريش في حوار مع مركز أخبار الأمم المتحدة، نشره اليوم، “نحتاج إلى خطة تلقيح عالمية، ويجب أن نكون قادرين على الجمع بين كل من ينتجون اللقاحات أو يستطيعون إنتاجها ومضاعفة الإنتاج ومن ثم التوزيع العادل”.

وأضاف أنه “نحن بحاجة إلى حل مشكلة التطعيم بشكل متعدد الأطراف، وجمع الجميع معا، وبحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف تتمتع بقدرة أقوى على الحكامة لكي تكون قادرة على الوقاية وحل التحديات التي نواجهها”.

وحسب المسؤول الأممي، فإن فيروس كوفيد-19 “يتحور ويتغير. وهناك خطر، في لحظة معينة، من أن تجلب إحدى هذه الطفرات فيروسا قادرا على مقاومة اللقاحات المستخدمة الآن. وفي ذلك اليوم، لن يكون أحد بأمان لا في الجنوب والشمال، ولا حتى في البلدان التي تم فيها تطعيم الجميع”

واعتبر أن هذا سبب كاف لإدراك أن الأولوية يجب أن تكون لتطعيم الجميع في كل مكان، مضيفا أنه “لهذا السبب وجهنا نداء لاتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان تلقيح 70 في المائة من سكان العالم في منتصف العام المقبل. 70 في المائة بطريقة منصفة، وليس 1 في المائة في مكان ما و20 في المائة في مكان آخر”. ثم

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