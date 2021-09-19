انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر بإقليم صفرو
هبة بريس _ الرباط
انتخب، اليوم الأحد، مصطفى لخصم، بطل العالم سابقا في رياضتي الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت، رئيساً لجماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو.
وانتخب لخصم عن الحركة الشعبية بالأغلبية المطلقة.
وكان مصطفى لخصم، قد ترشح في الانتخابات التشريعية، بقبعة حزب الحركة الشعبية، في دائرة الصخيرات تمارة، لكن لم يتمكن من دخول قبة البرلمان
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