الحكومة الاثيوبية وOCP يوقعان اتفاقا لتنفيذ مشروع أسمدة في دير داوا

2021-09-19 / 1:07 مساءً
1
هبة بريس

أعلنت وزارة المالية الاثيوبية أن حكومة البلاد وقعت اتفاقا مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يهدف إلى تنفيذ مشروع للأسمدة في دير داوا بإثيوبيا باستثمار إجمالي يمكن أن يصل إلى 3.7 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه تم توقيع الاتفاق خلال زيارة لوفد أثيوبي رفيع المستوى قاده وزير المالية الاثيوبي، السيد أحمد شيد، مرفوقا بمسؤولين من الشركة الاثيوبية للصناعات الكيماوية، والشركة الاثيوبية للأعمال الفلاحية، وشركة المعادن والبترول والوقود الحيوي الاثيوبية.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع (تويتر) أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم إحداث مركب للأسمدة بمنطقة دير داوا باستخدام الموارد المحلية (الغاز الاثيوبي والحمض الفوسفوري المغربي).

وسيتطلب المشروع استثمارا مبدئيا يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى لتطوير وحدة إنتاج أسمدة بحجم 2.5 مليون طن تجمع بين اليوريا وNPS/NPK، ويمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3.8 مليون طن سنويا باستثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي في المرحلة الثانية.

وسيساهم هذا المشروع بشكل كبير في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأسمدة، علما أنه اعتبارا من سنة 2022، ستمثل واردات البلد من الأسمدة مليار دولار أمريكي، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار أمريكي سنة 2030 “.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 4 نقاط رئيسية

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في 4 نقاط رئيسية

2021-09-19 / 12:40 مساءً
Photo of مشروع عملاق لصنع الأسمدة ..المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي بافريقيا عبر بوابة اثيوبيا

مشروع عملاق لصنع الأسمدة ..المغرب يوسع نفوذه الاقتصادي بافريقيا…

2021-09-18 / 6:08 مساءً
Photo of بنك المغرب: تنظيم مناقصات لشراء العملات ابتداء من 20 شتنبر

بنك المغرب: تنظيم مناقصات لشراء العملات ابتداء من 20…

2021-09-18 / 9:57 صباحًا
Photo of بعثة بولونية: إمكانات الأقاليم الجنوبية تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة

بعثة بولونية: إمكانات الأقاليم الجنوبية تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة

2021-09-17 / 4:10 مساءً
Photo of الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 34%

الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 34%

2021-09-17 / 9:47 صباحًا
Photo of تقرير: المغرب نموذج للانتعاش الأخضر والشامل قاريا

تقرير: المغرب نموذج للانتعاش الأخضر والشامل قاريا

2021-09-16 / 9:21 صباحًا
Photo of إشادة بمؤهلات المغرب في صناعة الطيران

إشادة بمؤهلات المغرب في صناعة الطيران

2021-09-15 / 1:47 مساءً
Photo of لأول مرة في المغرب…”فليب موريس“ تستعد لطرح تكنولوجيا التبغ المسخن IQOS

لأول مرة في المغرب…”فليب موريس“ تستعد لطرح تكنولوجيا التبغ…

2021-09-14 / 1:17 مساءً
Photo of حتى متم غشت المنصرم.. عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم

حتى متم غشت المنصرم.. عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار…

2021-09-14 / 9:46 صباحًا
Photo of وزارة “بنشعبون”: عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى متم غشت الماضي

وزارة “بنشعبون”: عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى…

2021-09-13 / 10:31 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق