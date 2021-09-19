منحة “المغادرة” للوزراء تخرج حماة المال العام للإحتجاج
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، التصعيد والخروج للاحتجاج، يوم السبت 25 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، وذلك رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.
وقالت الجمعية أنها عقدت اجتماعا حول محطة الانتخابات و ما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.
وسجلت الجمعية، أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.
31 تعليقات
هذا الريع و الامتيازات هو استنزاف الخزينة الدوله ولكن لا حياة لمن تنادي لان الضمير ميت عند أغلبية الشعب المغربي خصوصا اصحاب القرار لا يهمهم الا جمع الثىروة و لكن…..عند ربكم يومئذ تختصمون
الأستاذ يتقاعد ولم يقال له حتى شكرا،وهؤلاء هم المستفيدون بالملايير إضافة إلى ما كانوا يحصدون.هكذا تكون الديمقراطية والا فلا…
موضف يعمل باسلاك الدولة لمدة تتجاوز 20سنة يتقاضى 1500 دزهم شهريا واخر بعد 6سنين 30000 درهم مع منحة مسبقة هذا ضلم
هههه.والله اصبحت اضحك على مثل هده الخرجات لأن صاحب هدا الكلام يعرف انه يطبل في الخاوي.والله لو استطاعو ان ياخدو معهم دماء الشعب لأخدوها فما بالك بماله.انهم اناس مجردون من كل حس وطني او إنساني.ولكن الحمد لله نحن في دنيا زائلة لن ناخد معنا شيئا سوى اعمالنا سواء كانت صالحة او العكس..
اللهم ان هذا منكر المواطن يشتغل طول اليوم ب 50 درهم .. غرق في الهموم ومصاريف الأسرة والمرض .. الله ياخد الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل ، نهب وسرقة وفساد ولا من يقف ضد هذا المنكر . والمواطن يتخبط في الفقر المدقع وغلاء المعيشة و ووو. الى مالا نهاية اللهم ان هذا المنكر الله ياخذ الحق
الريع و الامتيازات هو استنزاف الخزينة الدوله و هو هدف المشرعين الدين نجحوا باستعمال المال الفاسد فكيف لهم ان يحاربوا امتيازاتهم بل همهم هو التمسك بها و محاربة اي قانون يضر بمصالحهم.الدنب لمن صوت لهم من الناخبين
دكاترة الوظيفة العمومية لا قانون لهم والريس أقل مستوى من المرؤوس انها علامة من علامات الساعة
أين ذهبت أموال صندوق التقاعد ولماذا خلق الحسن العبقري صندوق الإيداع و التدبير
وهذا فقد إذا أردنا المحاسبة قبل يوم الحساب
كثرة الأحزاب لا تعني كثرة الأفكار هي فقط للقضاء على صوت الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل،