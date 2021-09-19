منحة “المغادرة” للوزراء تخرج حماة المال العام للإحتجاج
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، التصعيد والخروج للاحتجاج، يوم السبت 25 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، وذلك رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.
وقالت الجمعية أنها عقدت اجتماعا حول محطة الانتخابات و ما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.
وسجلت الجمعية، أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.
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لم يتركوا شيئا للمغاربة ، أفلست خزينة الدولة بسبب النهب وتبذير المال العام ، القوانين بالمملكة نصب في خدمة المفسدين وتبديد أموال الشعب وبالتالي البحث عن مصادر أخرى لضخ السيولة بالخزينة عبر الزيادة في الجبايات والضرائب والبحث عن رسوم ضريبية أخرى من شأنها إثقال كاهل المواطنين ، لنا الله يا وطن .
وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام لا تكفي وحدها لوقف نزيف المالية العمومية بل ييجب على المجتمع المدني برمته الخروج للتنديد بهذا الاستنزاف ولاسيما في هذه الظروف العصيبة ولو كان لهؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب ذرة من الشعور بالوطنية لرفضوا هذه التعويضات هذه غلتقاعدات التي تصرف لهم بدون وجه حق
من الاحسن الخروج يوم الاثنين او الثلاتاء فاش كاينا الخدمة اما نهار سبت بلا متخرج اصلان قليل فاش كاتخدم شي مقار تاع الدولة نهار سبت
الدولة تريد من ينهب المال العام،ومن يفسد ولا يصلح،من لا يريد التربية الاسلامية مادة محترمة،من يريد دولة ليبرالية ولا اسلامية. الاحزاب السياسية اكبر كذبة عرفها التاريخ المغربي، انها اكبر اداة اجرامية في حق المغاربة.