منحة “المغادرة” للوزراء تخرج حماة المال العام للإحتجاج

2021-09-19 / 12:19 مساءً
4
هبة بريس _ الرباط

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، التصعيد والخروج للاحتجاج، يوم السبت 25 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، وذلك رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.

وقالت الجمعية أنها عقدت اجتماعا حول محطة الانتخابات و ما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.

وسجلت الجمعية، أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.

واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

مواطن يطلب رخصة رسمية للسير على الرصيف بالجديدة

2021-09-19 / 3:22 مساءً
Photo of ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل حكومة أخنوش

ثلاث أسماء من سوس تروج بقوة في كواليس تشكيل…

2021-09-19 / 2:24 مساءً
Photo of غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

غوتيريش يدعو قادة العالم إلى تنبي خطة تلقيح عالمية

2021-09-19 / 2:05 مساءً
Photo of انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر بإقليم صفرو

انتخاب البطل العالمي “مصطفى لخصم” رئيسا لجماعة ايموزار كندر…

2021-09-19 / 1:31 مساءً
Photo of تارودانت : نجى من موجتين ل ” تسونامي” الاتحادي لباعلي رئيسا لبلدية أيت ايعزة

تارودانت : نجى من موجتين ل ” تسونامي” الاتحادي…

2021-09-19 / 12:35 مساءً
Photo of حماية المستهلك تستنكر الزيادات الصاروخية في أسعار مواد البناء

حماية المستهلك تستنكر الزيادات الصاروخية في أسعار مواد البناء

2021-09-19 / 11:59 صباحًا
Photo of الريسوني يستقبل وفدا عن “إمارة أفغانستان”

الريسوني يستقبل وفدا عن “إمارة أفغانستان”

2021-09-19 / 11:39 صباحًا
Photo of اعتقال 4 أشخاص مسلحين بمحيط مبنى الكونغرس بواشنطن

اعتقال 4 أشخاص مسلحين بمحيط مبنى الكونغرس بواشنطن

2021-09-19 / 10:56 صباحًا
Photo of سفيرة ؛ مشاركة المرأة في الفضاءات العامة “شرط لا غنى عنه” للنهوض بالمجتمع

سفيرة ؛ مشاركة المرأة في الفضاءات العامة “شرط لا…

2021-09-19 / 10:30 صباحًا
Photo of العثماني لأعضاء الحزب..محطة 8 شتنبر ليست نهاية التاريخ

العثماني لأعضاء الحزب..محطة 8 شتنبر ليست نهاية التاريخ

2021-09-19 / 9:39 صباحًا

‫4 تعليقات

  1. لم يتركوا شيئا للمغاربة ، أفلست خزينة الدولة بسبب النهب وتبذير المال العام ، القوانين بالمملكة نصب في خدمة المفسدين وتبديد أموال الشعب وبالتالي البحث عن مصادر أخرى لضخ السيولة بالخزينة عبر الزيادة في الجبايات والضرائب والبحث عن رسوم ضريبية أخرى من شأنها إثقال كاهل المواطنين ، لنا الله يا وطن .

  2. وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام لا تكفي وحدها لوقف نزيف المالية العمومية بل ييجب على المجتمع المدني برمته الخروج للتنديد بهذا الاستنزاف ولاسيما في هذه الظروف العصيبة ولو كان لهؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب ذرة من الشعور بالوطنية لرفضوا هذه التعويضات هذه غلتقاعدات التي تصرف لهم بدون وجه حق

  3. من الاحسن الخروج يوم الاثنين او الثلاتاء فاش كاينا الخدمة اما نهار سبت بلا متخرج اصلان قليل فاش كاتخدم شي مقار تاع الدولة نهار سبت

  4. الدولة تريد من ينهب المال العام،ومن يفسد ولا يصلح،من لا يريد التربية الاسلامية مادة محترمة،من يريد دولة ليبرالية ولا اسلامية. الاحزاب السياسية اكبر كذبة عرفها التاريخ المغربي، انها اكبر اداة اجرامية في حق المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق