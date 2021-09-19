حماية المستهلك تستنكر الزيادات الصاروخية في أسعار مواد البناء

هبة بريس _ الرباط

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات في مواد البناء واصفة ذلك، بـ”الالتهاب الصاروخي” في جميع السلع.

وأدانت “الجامعة” هذه الزيادات في عدة مواد، من قبيل الزجاج والألمنيوم ومواد أخرى، بنسب متفاوتة، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المغاربة بسبب جائحة “كوفيد-19″، وكذا في سياق انتخابات 8 شتنبر.

وأعربت الجامعة من خلال بلاغها عن أملها في أن تعرف تشكيلة الحكومة المرتقبة وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك.

وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الزيادة التي طالت “الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهم للمتر المربع ٳلى 135 درهم، وزيادة بنسبة 23 بالماءة في ثمن مادة الالمنيوم و”pvc” و 10 بالمائة للسلع الأخرى

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