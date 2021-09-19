الريسوني يستقبل وفدا عن “إمارة أفغانستان”

هبة بريس _ الرباط

استقبل ظهر أمس السبت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور أحمد الريسوني، والأمين العام للاتحاد الشيخ الدكتور علي القره داغي، وبحضور مدير فرع قطر الدكتور محمد اليافعي، وفدا من المكتب السياسي للإمارة الإسلامية الأفغانية.

وترأس وفد الإمارة، شير محمد عباس ستانکزی وكيل وزارة الخارجية لإمارة أفغانستان الإسلامية، برفقته المولوي مطيع الحق عضو المكتب السياسي للإمارة، و سهيل شاهين عضو والناطق الرسمي للمكتب السياسي في قسم اللغة الإنجليزية، والدكتور محمد نعيم عضو والناطق الرسمي باسم المكتب السياسي.

ورحب الريسوني بالوفد الزائر قائلا “نحن إخوة وأشقاء وقلوبنا معكم ساعة بساعة ونسعد بهذا اللقاء، وبغيره في هذا المكان، وبيوتنا أيضاً مفتوحة لكم”.

وأضاف الريسوني نجدد الشكر لكم وعلى حسن ظنكم بنا وما تفضلتم به على تقديركم ونحن أيضا نقدر جهادكم وعلمكم فأنتم علماء ونحن شركاء في المسؤولية العلمية.

وأكد الريسوني أن أي اقتراح من الحكومة او الحركة سيعمل الاتحاد على تلبيتها لكم من خلال إعداد الندوات والمؤتمرات للاستفادة من تجارب وخبرات الأخرين في نظم التعليم والسياسة والاقتصاد.

كما أفصح الشيخ علي القره داغي عن سعادته بالوفد موضحا أن الجميع سعداء كثيرا بانتصارات طالبان وهي انتصارات للمسلمين جميعا وقد أدخلت السرور إلى قلوب المسلمين وبخاصة ممن أصيبوا بجراحات

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